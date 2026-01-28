14-летнего подростка в России приговорили к 7 годам воспитательной колонии за попытку поджога военкомата

В России 14-летнего подростка приговорили к 7 годам пребывания в воспитательной колонии за поджог военкомата.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о жителе города Вышний Волочок (Тверская область). Его признали виновным в участии в "террористической организации" и в "покушении на совершение теракта".

Читайте также: Суд в РФ приговорил 19-летнюю активистку к 3 годам заключения за стихотворение Шевченко и поддержку Украины

"В период с 7 по 8 мая 2025 года фигурант, будучи участником запрещенной в Российской Федерации террористической организации, по указанию украинского куратора, поступившему через один из мессенджеров, провел разведку в административном здании и изготовил 3 бутылки с зажигательной смесью.

Выполняя указания куратора, фигурант пытался поджечь административное здание. В то же время осуществить задуманное ему не удалось, поскольку противоправная деятельность была пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ", - отметили там.

Читайте также: Спасенные из-под давления оккупантов: Украина вернула из ВОТ еще одну группу детей и подростков

По данным росСМИ, речь идет о здании военкомата.

Западный окружной военный суд назначил 14-летнему парню наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Читайте также: Суд РФ приговорил жительницу Читы к 12 годам заключения за донаты в ВСУ