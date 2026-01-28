РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10838 посетителей онлайн
Новости Видео Приговоры активистам в России
2 177 7

14-летнего подростка в России приговорили к 7 годам воспитательной колонии за попытку поджога военкомата

В России 14-летнего подростка приговорили к 7 годам пребывания в воспитательной колонии за поджог военкомата.

Об этом сообщил Следственный комитет РФ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о жителе города Вышний Волочок (Тверская область). Его признали виновным в участии в "террористической организации" и в "покушении на совершение теракта".

Читайте также: Суд в РФ приговорил 19-летнюю активистку к 3 годам заключения за стихотворение Шевченко и поддержку Украины

"В период с 7 по 8 мая 2025 года фигурант, будучи участником запрещенной в Российской Федерации террористической организации, по указанию украинского куратора, поступившему через один из мессенджеров, провел разведку в административном здании и изготовил 3 бутылки с зажигательной смесью.

Выполняя указания куратора, фигурант пытался поджечь административное здание. В то же время осуществить задуманное ему не удалось, поскольку противоправная деятельность была пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ", - отметили там.

Читайте также: Спасенные из-под давления оккупантов: Украина вернула из ВОТ еще одну группу детей и подростков

По данным росСМИ, речь идет о здании военкомата.

Западный окружной военный суд назначил 14-летнему парню наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

Читайте также: Суд РФ приговорил жительницу Читы к 12 годам заключения за донаты в ВСУ

Автор: 

поджог (1142) подростки (514) россия (97374)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні, це неможливо, тому що
- українські спецслужби не мають такої свободи дій на території росії (ціфровая граніца на замкє)
- на росії немає ніякої мобілізації, тому немає жодного сенсу палити воєнкомат
показать весь комментарий
28.01.2026 11:05 Ответить
СВОшники, саме через воєнкомат контракти укладають
показать весь комментарий
28.01.2026 11:10 Ответить
Багато Вишній Волочок родінє контрактників дасть.
показать весь комментарий
28.01.2026 11:17 Ответить
Росте нове покоління народовольців. На зоні, малого навчать робити бімбу для царя
показать весь комментарий
28.01.2026 11:14 Ответить
якщо у 18 не підпише контракт на есвео
показать весь комментарий
28.01.2026 11:21 Ответить
Методи однакові,але цілі - різні!
показать весь комментарий
28.01.2026 11:20 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2026 11:21 Ответить
 
 