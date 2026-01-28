14-летнего подростка в России приговорили к 7 годам воспитательной колонии за попытку поджога военкомата
В России 14-летнего подростка приговорили к 7 годам пребывания в воспитательной колонии за поджог военкомата.
Об этом сообщил Следственный комитет РФ, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о жителе города Вышний Волочок (Тверская область). Его признали виновным в участии в "террористической организации" и в "покушении на совершение теракта".
"В период с 7 по 8 мая 2025 года фигурант, будучи участником запрещенной в Российской Федерации террористической организации, по указанию украинского куратора, поступившему через один из мессенджеров, провел разведку в административном здании и изготовил 3 бутылки с зажигательной смесью.
Выполняя указания куратора, фигурант пытался поджечь административное здание. В то же время осуществить задуманное ему не удалось, поскольку противоправная деятельность была пресечена следователями Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ", - отметили там.
По данным росСМИ, речь идет о здании военкомата.
Западный окружной военный суд назначил 14-летнему парню наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.
- українські спецслужби не мають такої свободи дій на території росії (ціфровая граніца на замкє)
- на росії немає ніякої мобілізації, тому немає жодного сенсу палити воєнкомат