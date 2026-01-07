16-річна дівчина готувала удар РФ по ТЕЦ у Кропивницькому, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Затримано 16-річну жительку Кропивницького, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Дівчина мала встановити на території ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою росіяни планували атакувати енергооб'єкт.
СБУ завчасно викрила задум ворога та затримала фігурантку "на гарячому" вночі біля паркану ТЕЦ, де та намагалася встановити "маячок".
Вербування
Спецслужби РФ завербували неповнолітню через Telegram-канал з пошуку "легких заробітків".
Спочатку дівчині доручили "тестове випробування": зняти на відео об'єкти військової та критичної інфраструктури для ФСБ.
"Після цього агентка отримала завдання від куратора на підготовку ракетного удару по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації.
Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з рф на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.
Наразі дівчині повідомлено про підозру у державній зраді, вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом сжечь!
в її віці вже є мізки
а так продалася задешево, тупа малолітня курка