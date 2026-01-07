16-річна дівчина готувала удар РФ по ТЕЦ у Кропивницькому, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано 16-річну жительку Кропивницького, яка на замовлення ФСБ готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Дівчина мала встановити на території ТЕЦ замаскований під снігом GPS-трекер. За його допомогою росіяни планували атакувати енергооб'єкт.

СБУ завчасно викрила задум ворога та затримала фігурантку "на гарячому" вночі біля паркану ТЕЦ, де та намагалася встановити "маячок".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довічний вирок отримав колаборант Олександр Кобець, - ексочільник окупаційної адміністрації Херсона

Вербування

Спецслужби РФ завербували неповнолітню через Telegram-канал з пошуку "легких заробітків".

Спочатку дівчині доручили "тестове випробування": зняти на відео об'єкти військової та критичної інфраструктури для ФСБ.

Читайте також: Вибух авто військового на столичній Оболоні: затримано 24-річну агентку РФ. ФОТОрепортаж

"Після цього агентка отримала завдання від куратора на підготовку ракетного удару по одному з найбільших у регіоні об’єктів теплової та електричної генерації.

Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з рф на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ.

Наразі дівчині повідомлено про підозру у державній зраді, вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало військового з Дніпропетровщини, який за хабар обіцяв організувати ротацію бійця з передової