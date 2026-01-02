Довічний вирок отримав колаборант Олександр Кобець, - ексочільник окупаційної адміністрації Херсона

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки довічне позбавлення волі з конфіскацією майна отримав колаборант Олександр Кобець – ексочільник окупаційної адміністрації Херсона.

Як встановило розслідування, перед початком повномасштабної війни він проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

У березні 2022 року Кобець нелегально виїхав за межі нашої держави і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона.

Там його рашисти призначили керівником окупаційної адміністрації і доручили поширювати Кремлівський режим у портовому місті. Отримавши "посаду", Кобець одразу приступив до підготовки псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до складу РФ.

Також гауляйтер запроваджував російське "законодавство" у захоплених комунальних установах та закладах соціальної сфери, зокрема в школах, лікарнях та дитсадках.

За матеріалами справи, злочинну діяльність зрадник координував з ще одним зрадником – Володимиром Сальдо та кураторами з Москви.

Невдовзі після призначення рашисти усунули Кобця "з крісла" окупаційного мера Херсона та відправили "з пониженням" до Генічеська налагоджувати діяльність місцевих фейкових органів РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність.

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