Пожизненный приговор получил коллаборационист Александр Кобец, - экс-глава оккупационной администрации Херсона
По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества получил коллаборационист Александр Кобец – экс-глава оккупационной администрации Херсона.
Как установило расследование, перед началом полномасштабной войны он проживал в Киеве, где занимался коммерцией и имел тесные связи с представителями РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Детали расследования
В марте 2022 года Кобец нелегально выехал за пределы нашего государства и через третьи страны прибыл в захваченный на тот момент Херсон.
Там его рашисты назначили руководителем оккупационной администрации и поручили распространять кремлевский режим в портовом городе. Получив "должность", Кобец сразу приступил к подготовке псевдореферендума о "присоединении" региона к составе РФ.
Также гауляйтер вводил российское "законодательство" в захваченных коммунальных учреждениях и заведениях социальной сферы, в частности в школах, больницах и детских садах.
По материалам дела, преступную деятельность предатель координировал с еще одним предателем – Владимиром Сальдо и кураторами из Москвы.
Вскоре после назначения рашисты отстранили Кобца "от кресла" оккупационного мэра Херсона и отправили "с понижением" в Геническ налаживать деятельность местных фейковых органов РФ.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- коллаборационная деятельность.
