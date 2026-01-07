16-летняя девушка готовила удар РФ по ТЭЦ в Кропивницком, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Задержана 16-летняя жительница Кропивницкого, которая по заказу ФСБ готовила ракетный удар по местной ТЭЦ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Девушка должна была установить на территории ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер. С его помощью россияне планировали атаковать энергообъект.
СБУ заблаговременно раскрыла замысел врага и задержала фигурантку "на горячем" ночью у забора ТЭЦ, где та пыталась установить "маячок".
Вербовка
Спецслужбы РФ завербовали несовершеннолетнюю через Telegram-канал по поиску "легких заработков".
Сначала девушке поручили "тестовое испытание": снять на видео объекты военной и критической инфраструктуры для ФСБ.
"После этого агент получила задание от куратора на подготовку ракетного удара по одному из крупнейших в регионе объектов тепловой и электрической генерации.
Деньги на приобретение GPS-трекера она получила из РФ на свою банковскую карту. Затем фигурантка заказала устройство в интернет-магазине, оплатила его и забрала заказ на почте", - говорится в сообщении.
Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на ФСБ.
Сейчас девушке сообщено о подозрении в государственной измене, она находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- Но она такая красивая...
- Хорошо. Но потом сжечь!
в її віці вже є мізки
а так продалася задешево, тупа малолітня курка