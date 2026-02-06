Кропивницкий с утра под массированной атакой РФ: пуск "Кинжала", "Шахедов" и других ракет

В Кропивницком во время тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Впоследствии там заявили о пуске ракеты в сторону Кропивницкого.

Суспільне пишет о взрывах в Кропивницком.

Также известно, что группа ракет летит в Кировоградскую область из Николаевской и Днепропетровщины. В городе снова раздалась серия взрывов.

Воздушные силы сообщили, что на Кропивницкий был снова осуществлен пуск скоростной цели. В городе снова раздавались взрывы.

Что предшествовало?

С утра в Кропивницком несколько раз раздавались взрывы. Город атаковали российские БПЛА.

