Кропивницкий с утра под массированной атакой РФ: пуск "Кинжала", "Шахедов" и других ракет

Взрывы прогремели в Кропивницком: что известно?

В Кропивницком во время тревоги прогремел взрыв.

Что известно?

Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Впоследствии там заявили о пуске ракеты в сторону Кропивницкого.

Суспільне пишет о взрывах в Кропивницком.

Также известно, что группа ракет летит в Кировоградскую область из Николаевской и Днепропетровщины. В городе снова раздалась серия взрывов.

Воздушные силы сообщили, что на Кропивницкий был снова осуществлен пуск скоростной цели. В городе снова раздавались взрывы.

Читайте: СБУ и Нацполиция задержали агентов ФСБ, которые совершали поджоги в Кропивницком и Черновцах. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

С утра в Кропивницком несколько раз раздавались взрывы. Город атаковали российские БПЛА.

Читайте также: 16-летняя девушка готовила удар РФ по ТЭЦ в Кропивницком, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Топ комментарии
Дайте рашистам болючу відповідь!!!

Зніміть ще пару відео нічних пусків невідомо чого невідомо куди
Охлосу зайде на 1000%.
06.02.2026 09:13
06.02.2026 09:13 Ответить
А що фуйла клясти? Він робить ракети бомби- орки задоволені. Та і як прокльони подіють на фуйла? Ми до нього можемо дотягтись, зловити та підвісити за фаберже на березі? Ні.
А квартальний Лідар тут, під боком, відосіки нам гундосить.
06.02.2026 09:40
06.02.2026 09:40 Ответить
в Україні гарантовано фіксують прильоти паРашних ракет

а Zельона пропаганда піарить злети псевдофламінгів в нікуди.
06.02.2026 09:05
06.02.2026 09:05 Ответить
06.02.2026 09:05
06.02.2026 09:05 Ответить
Чому в нікуди??в небо
06.02.2026 09:13
06.02.2026 09:13 Ответить
06.02.2026 09:17
06.02.2026 09:17 Ответить
06.02.2026 09:13
06.02.2026 09:13 Ответить
Охлос і без цих відосиків за кордони 91
06.02.2026 09:14
06.02.2026 09:14 Ответить
Саме так.
Вони хочуть, щоб хтось інший пішов і відвоювував ті кордони.
В них на це нема часу.
06.02.2026 11:19
06.02.2026 11:19 Ответить
Там штілєрман і терех вже розповідають байки,як їх контора "роги та копита" вже робить балістичні ракети для ударів по мацквабаду.
06.02.2026 09:16
06.02.2026 09:16 Ответить
Куди- відомо. Наші фламінги нанесли вдар по орешнікам. В хлам рознесли там все.
Наступна ціль- авіаносець Кузя, у владівостоці.
06.02.2026 09:20
06.02.2026 09:20 Ответить
Коли пуск фламінгів?
06.02.2026 09:13
06.02.2026 09:13 Ответить
Міноборони вчора повідомляв, що вони нещодавно відвідали Кап'яр, правда, за відсутності там 'орєшніка' .
06.02.2026 09:20
06.02.2026 09:20 Ответить
Та хоч зараз! Наберіть у пошуковику "Пуск фламінгів" - і дивіться на здоров'я!
06.02.2026 10:53
06.02.2026 10:53 Ответить
Красномовні наслідки 'успішних' переговорів в Абу-Дабі, однако... Між іншим, сьогодні відкривається зимова Олімпіада, а про 'олімпійське перемир'я' вже ніхто навіть не заїкається. Які ще потрібні Штатам результати мирних переговорів, щоб нарешті запровадити анонсовані санкції проти Москви?
06.02.2026 09:18
06.02.2026 09:18 Ответить
Ми якісь терпіли. Ще кілька років щоденних атак і ми на межі знищення.
А в коментарях чомусь ніхто ***** не кляне , наче це не він таке з нами робить.
06.02.2026 09:19
06.02.2026 09:19 Ответить
На жаль, від проклять ні йому, ні будь-кому на болотах ані холодно, ані парко. Треба максимально мститися всіма способами, які є технічно доступними для зсу та наших спецслужб (як це роблять ті ж американці чи ізраїльтяни).
06.02.2026 09:25
06.02.2026 09:25 Ответить
Ще трох, дайте Лідару ще 100 днів- і він навчиться.
06.02.2026 09:26
06.02.2026 09:26 Ответить
От саме про таких я і кажу, що клянуть Лідора , а не *****.
06.02.2026 09:36
06.02.2026 09:36 Ответить
06.02.2026 09:40
06.02.2026 09:40 Ответить
Ні-ні, у вас інше завдання. Вам треба, щоб ми знесли нашого Лідора, як ми це вміємо, а ваше ***** призначить нам свого кагебешного мертвечука чи ще якусь худобу. ***** треба знищити нас зсередини, тому ви та такі як ви тут працюєте.
06.02.2026 09:53
06.02.2026 09:53 Ответить
Я буду голосувати за Порошенка. А квартального кловуна - в тюрму.
06.02.2026 09:57
06.02.2026 09:57 Ответить
Я теж голосувала за Порошенка, а що ми маємо?
06.02.2026 10:34
06.02.2026 10:34 Ответить
Ви хотіли запитати- що ми мали при Порошенку і що ми зараз маємо?
Якось дивно формулюєте, Порошенка вже 7 років немає- а ви запитуєте наче він при владі.
06.02.2026 10:44
06.02.2026 10:44 Ответить
Тут ціллю інформаційної роботи русні є переведення сприйняття росії як вищої/стихійної сили, як лісова пожежа або землетрус, яка не несе жодної відповідальності за спричинену шкоду.
Плюс нагнітання ненависті до чинної влади, яку на наступних виборах, за аналогією з 2019 роком, можна швидко каналізувати у "Голобородько-2" під девізом "будь-хто, аби не зєля".
06.02.2026 09:44
06.02.2026 09:44 Ответить
Хуже не буде. Нажився на війні. Отакий ви головнокомандувач. Барига. Зате паржом по пріколу.
06.02.2026 09:48
06.02.2026 09:48 Ответить
А якщо Порошенко до виборів зєля не допустить, що тоді?
06.02.2026 10:29
06.02.2026 10:29 Ответить
А хто його питатиме?
06.02.2026 10:32
06.02.2026 10:32 Ответить
Натякаєте, що у нас тут "внєшнєє управлєніє".
Якби так було, ніяких "двушєк на мАцкву" не ходило б.
06.02.2026 10:33
06.02.2026 10:33 Ответить
Яка пиктична користь від вашого лідора , крім того що електрики не стало .
06.02.2026 10:02
06.02.2026 10:02 Ответить
Духовний вождь племені, він зцілює
06.02.2026 10:12
06.02.2026 10:12 Ответить
нічне Фламінго ще летить, траекторія польоту невидимої ракети складна і довга💩
06.02.2026 09:45
06.02.2026 09:45 Ответить
Ніт щоб зарядити те фламінго півтори тонами вибухівки та вгатити по белгородській тец так щоб два роки ремонтували.
06.02.2026 09:54
06.02.2026 09:54 Ответить
Потужна ракета - потужний вибух
06.02.2026 10:10
06.02.2026 10:10 Ответить
Тут ще один про ЯЗ постійно торочить мовляв як виготовимо, вдаримо по москалям отоді заживемо. А те що у відповідь прилетить по дві ядерні боєголовки на кожне місто то таке...
06.02.2026 09:58
06.02.2026 09:58 Ответить
І ще один є, який вже зупинив ядерну війну між Україною і ордою.
Десь памперс міняє.
06.02.2026 10:08
06.02.2026 10:08 Ответить
 
 