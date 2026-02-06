4 199 33
Кропивницкий с утра под массированной атакой РФ: пуск "Кинжала", "Шахедов" и других ракет
В Кропивницком во время тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы предупредили о взлете МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".
Впоследствии там заявили о пуске ракеты в сторону Кропивницкого.
Суспільне пишет о взрывах в Кропивницком.
Также известно, что группа ракет летит в Кировоградскую область из Николаевской и Днепропетровщины. В городе снова раздалась серия взрывов.
Воздушные силы сообщили, что на Кропивницкий был снова осуществлен пуск скоростной цели. В городе снова раздавались взрывы.
Что предшествовало?
С утра в Кропивницком несколько раз раздавались взрывы. Город атаковали российские БПЛА.
Топ комментарии
+8 Тиха Вода #607592
показать весь комментарий06.02.2026 09:13 Ответить Ссылка
+6 Петро Оленев
показать весь комментарий06.02.2026 09:40 Ответить Ссылка
+4 Alex Hood
показать весь комментарий06.02.2026 09:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а Zельона пропаганда піарить злети псевдофламінгів в нікуди.
Зніміть ще пару відео нічних пусків невідомо чого невідомо куди
Охлосу зайде на 1000%.
Вони хочуть, щоб хтось інший пішов і відвоювував ті кордони.
В них на це нема часу.
Наступна ціль- авіаносець Кузя, у владівостоці.
А в коментарях чомусь ніхто ***** не кляне , наче це не він таке з нами робить.
А квартальний Лідар тут, під боком, відосіки нам гундосить.
Якось дивно формулюєте, Порошенка вже 7 років немає- а ви запитуєте наче він при владі.
Плюс нагнітання ненависті до чинної влади, яку на наступних виборах, за аналогією з 2019 роком, можна швидко каналізувати у "Голобородько-2" під девізом "будь-хто, аби не зєля".
Якби так було, ніяких "двушєк на мАцкву" не ходило б.
Десь памперс міняє.