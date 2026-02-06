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Атаки РФ на Дніпропетровщину: загиблий, пожежі, пошкоджене житло. ФОТОрепортаж
Ворог вночі завдав ударів по громадах Дніпропетровської області. Є загиблий і постраждалі, виникли пожежі, зруйновано та пошкоджено житло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
Синельниківський район
Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська, Покровська громади Синельниківського району. Агресор застосовував БпЛА та КАБи.
Загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Виникли пожежі. Зруйновані 2 приватні оселі, 6 – пошкоджені. Понівечені і 6 двоповерхових багатоквартирних будинків, господарська споруда, гараж.
Нікопольський район
Продовжувалися атаки на Нікопольщину – райцентр і Покровську громаду. Противник гатив з артилерії та FPV-дронами. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда і газогін.
Наслідки ворожих обстрілів
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