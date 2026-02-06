Атаки РФ на Дніпропетровщину: загиблий, пожежі, пошкоджене житло. ФОТОрепортаж

Ворог вночі завдав ударів по громадах Дніпропетровської області. Є загиблий і постраждалі, виникли пожежі, зруйновано та пошкоджено житло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Синельниківський район

Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська, Покровська громади Синельниківського району. Агресор застосовував БпЛА та КАБи.

Загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. Виникли пожежі. Зруйновані 2 приватні оселі, 6 – пошкоджені. Понівечені і 6 двоповерхових багатоквартирних будинків, господарська споруда, гараж.

Нікопольський район

Продовжувалися атаки на Нікопольщину – райцентр і Покровську громаду. Противник гатив з артилерії та FPV-дронами. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда і газогін.

Наслідки ворожих обстрілів











