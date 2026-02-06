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Атаки РФ на Днепропетровскую область: погибший, пожары, поврежденное жилье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг ночью нанес удары по громадам Днепропетровской области. Есть погибший и пострадавшие, возникли пожары, разрушено и повреждено жилье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

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Синельниковский район

Под ударом оказались Васильковская, Маломихайловская, Славянская, Покровская громады Синельниковского района. Агрессор применял БПЛА и КАБы.

Погиб мужчина, еще два человека пострадали. Возникли пожары. Разрушены 2 частных дома, 6 – повреждены. Повреждены также 6 двухэтажных многоквартирных домов, хозяйственная постройка, гараж.

Никопольский район

Продолжались атаки на Никопольщину – райцентр и Покровскую громаду. Противник обстреливал из артиллерии и FPV-дронов. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод.

Последствия вражеских обстрелов

Обстрелы Днепропетровщины
Обстрелы Днепропетровщины
Обстрелы Днепропетровщины
Обстрелы Днепропетровщины
Обстрелы Днепропетровщины
Обстрелы Днепропетровщины

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обстрел (34920) Никопольский район (871) Синельниковский район (597)
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