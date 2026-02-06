Российский обстрел Запорожья повредил собачий приют: много животных ранено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела Запорожья был поврежден собачий приют, многие животные получили ранения.

Об этом сообщили в Запорожском городском совете, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в результате удара пострадали десятки собак. Коммунальное предприятие "Побутовик" транспортирует животных в ветеринарные клиники, где им оказывают необходимую помощь.

Также в горсовете сообщили, что в результате российских ударов 5-6 февраля повреждены жилые дома в Заводском и Шевченковском районах Запорожья.

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К ликвидации последствий обстрелов привлекли специалистов районных администраций, спасателей ГСЧС, сотрудников Национальной полиции, коммунальные службы и специалистов департамента социальной защиты населения.

В течение ночи российские беспилотники атаковали населенные пункты Запорожской области. Два человека погибли в результате вражеской атаки на Запорожский район.

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