Россияне атаковали Вольнянск в Запорожской области: погибла супружеская пара

В течение ночи российские беспилотники атаковали населенные пункты Запорожской области. Два человека погибли в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Россияне нанесли удар беспилотником по Вольнянску. Разрушен частный дом. Погибла супружеская пара - 49-летний мужчина и 48-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Также ночью враг атаковал областной центр, повредив дома частного сектора.

Пострадал 14-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь.

Удары по Украине

В течение ночи российские ударные беспилотники фиксировались над различными регионами Украины. По данным Воздушных сил, группа дронов летела в Черкасской области и вблизи Кропивницкого. Кроме того, фиксировались дроны в Ривненской области, которые позже летели в Волынскую область курсом на Луцк.

По состоянию на 6:00 воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в частности в Киеве.

