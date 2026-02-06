Россияне атаковали Вольнянск в Запорожской области: погибла супружеская пара
В течение ночи российские беспилотники атаковали населенные пункты Запорожской области. Два человека погибли в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Россияне нанесли удар беспилотником по Вольнянску. Разрушен частный дом. Погибла супружеская пара - 49-летний мужчина и 48-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Также ночью враг атаковал областной центр, повредив дома частного сектора.
Пострадал 14-летний парень. Ему оказана вся необходимая помощь.
Удары по Украине
В течение ночи российские ударные беспилотники фиксировались над различными регионами Украины. По данным Воздушных сил, группа дронов летела в Черкасской области и вблизи Кропивницкого. Кроме того, фиксировались дроны в Ривненской области, которые позже летели в Волынскую область курсом на Луцк.
По состоянию на 6:00 воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, в частности в Киеве.
