РФ атакует Полтавскую область: работает ПВО
В Полтавской области противовоздушная оборона отражает российскую атаку.
Об этом сообщил начальник ОВА Виталий Дякивныч, передает Цензор.НЕТ.
"Враг атакует Полтавскую область. Работает ПВО", - говорится в сообщении.
Жителей призывают до отбоя оставаться в укрытиях.
Детали атаки пока не сообщаются.
