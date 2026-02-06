Росіяни атакували Вільнянськ на Запоріжжі: загинуло подружжя

Протягом ночі російські безпілотники атакували населені пункти Запорізької області. Дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Росіяни ударили безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя - 49-річний чоловік та 48-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Також вночі ворог атакував обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору.

Постраждав 14-річний хлопець. Йому надана уся необхідна допомога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли понад 30 населених пунктів на Запоріжжі: троє загиблих, 11 поранених. ФОТО

Удари по Україні

Протягом ночі російські ударні безпілотники фіксувались над різними регіонами України. За даними Повітряних сил, група дронів летіла на Черкащині та поблизу Кропивницького. Окрім того, фіксувалися дрони на Рівненщині, які пізніше летіли до Волинської області курсом на Луцьк.

Станом на 6:00 повітряна тривога оголошена у низці областей України, зокрема у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакує Полтавщину: працює ППО