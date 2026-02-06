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Екіпаж українського вертольота Мі-8 із кулемета "Minigun" збив ворожий "Shahed-136". ВIДЕО

Повітряні Сили ЗСУ впроваджують нову ефективну тактику боротьби з іранськими дронами-камікадзе, залучаючи армійську авіацію. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися унікальні кадри знищення російського "шахеда" прямо з борту гелікоптера.

На відео зафіксовано, як екіпаж Мі-8 виходить на перехоплення баражуючого боєприпасу та відкриває вогонь на ураження.

Полювання у повітрі:

  • Застосування "Minigun": Для ліквідації цілі бортовий стрілець використав багатоствольний кулемет "Minigun", скорострільність якого дозволяє створити щільну стіну вогню, не залишаючи шансів маневреним безпілотникам.

  • Ефективна тактика: Використання гелікоптерів для полювання за "шахедами" дозволяє мобільно перехоплювати дрони у районах, де важко розгорнути наземні групи, та знищувати їх до підльоту до мирних міст.

  • Результат: Після короткої черги "Shahed-136" спалахує у повітрі та розлітається на шматки, припиняючи свій терористичний політ.

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Знищення дронів-камікадзе за допомогою авіаційних кулеметів є раціональним способом захисту неба, який дозволяє зберігати дефіцитні зенітні ракети для складніших цілей.

"Екіпаж гелікоптера Мі-8 ПС ЗСУ вогнем з кулемета "Minigun" збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136". Майстерна робота наших пілотів та стрільців у повітряному просторі України", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (22126) знищення (10872) дрони (8684) вертоліт (844) Повітряні сили (3708) Шахед (2433)
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Топ коментарі
+10
Екіпажу і кулемету - респект !!!
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06.02.2026 10:28 Відповісти
+10


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06.02.2026 10:48 Відповісти
+8
Думаю на 5-й рік чомусь та навчилися. Ми ж не дурні, а хлопці - взагалі вже професора своєї справи.
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06.02.2026 10:54 Відповісти

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