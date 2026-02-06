Екіпаж українського вертольота Мі-8 із кулемета "Minigun" збив ворожий "Shahed-136". ВIДЕО
Повітряні Сили ЗСУ впроваджують нову ефективну тактику боротьби з іранськими дронами-камікадзе, залучаючи армійську авіацію. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися унікальні кадри знищення російського "шахеда" прямо з борту гелікоптера.
На відео зафіксовано, як екіпаж Мі-8 виходить на перехоплення баражуючого боєприпасу та відкриває вогонь на ураження.
Полювання у повітрі:
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Застосування "Minigun": Для ліквідації цілі бортовий стрілець використав багатоствольний кулемет "Minigun", скорострільність якого дозволяє створити щільну стіну вогню, не залишаючи шансів маневреним безпілотникам.
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Ефективна тактика: Використання гелікоптерів для полювання за "шахедами" дозволяє мобільно перехоплювати дрони у районах, де важко розгорнути наземні групи, та знищувати їх до підльоту до мирних міст.
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Результат: Після короткої черги "Shahed-136" спалахує у повітрі та розлітається на шматки, припиняючи свій терористичний політ.
Знищення дронів-камікадзе за допомогою авіаційних кулеметів є раціональним способом захисту неба, який дозволяє зберігати дефіцитні зенітні ракети для складніших цілей.
"Екіпаж гелікоптера Мі-8 ПС ЗСУ вогнем з кулемета "Minigun" збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136". Майстерна робота наших пілотів та стрільців у повітряному просторі України", - йдеться у коментарі до відео.
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