Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 244 560 осіб (+720 за добу), 11 648 танків, 37 014 артсистем, 24 007 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 244 560 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб
  • танків – 11 648 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од.
  • артилерійських систем – 37 014 (+39) од.
  • РСЗВ – 1 637 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 295 (+2) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од.
  • крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од.
  • спеціальна техніка – 4 063 (+1) од.

Втрати ворога на ранок 6 лютого

Топ коментарі
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
06.02.2026 08:11 Відповісти
BBC
Бідні регіони Росії втрачають більше населення на війні.
Забайкальський край - один із регіонів-лідерів за числом людей, які живуть за межею бідності (15,4%), та за рівнем втрат на душу населення. Жителі Забайкалля мають у 15 разів більше шансів загинути на війні, ніж москвичі.
У столиці частка загиблих від населення регіону становить лише 0,02% - це найнижчий показник у всій країні.
Найвища частка загиблих у Туві та Чукотці (0,5%), а також у Бурятії (0,4%).

Із виявленого економістами тренду є кілька винятків.
В одних із найбідніших російських регіонів - Інгушетії, Чечні та Карачаєво-Черкесії рівень втрат на душу населення порівнянний із показниками багатих столиць - Москви та Санкт-Петербурга.
Там сильні сімейні зв'язки й великий відсоток тіньової економіки, тому формально там багато людей, які живуть за межею бідності.
Але насправді їхні умови можуть бути кращими, ніж у найбідніших мешканців інших регіонів.
Спокій у столицях та на Північному Кавказі традиційно дуже важливий для збереження соціального порядку та стабільності в Росії.
показати весь коментар
06.02.2026 06:58 Відповісти
Тисячні ювілеї арта і броньовички
Дон Дон сказав: чеченців вже достатньо загинуло на війні.
Тік-ток війська теж кудись зникли.
06.02.2026 08:35 Відповісти
Статистики ти не бачив, але висновки ррбиш.
06.02.2026 07:35 Відповісти
Звичайно, що менше. Бо кількість населення Львова і Ужгорода вдвічі менша ніж населення Одеси і Миколаєва.
06.02.2026 08:29 Відповісти
Найбідніші області це Чернігівська, Сумська, Чернівецька, Кіровоградська, Херсонська, Тернопільська і Волинська. Одеська входить в п'ятірку найбагатших.
06.02.2026 09:18 Відповісти
Коли українську владу питають про кількість загиблих та поранених військових, депортованих та полонених, то вона називає тільки приблизні цифри.
06.02.2026 07:40 Відповісти
На днях Зеленський озвучив число загиблих: 55 тисяч військових і багато зниклих без вісті.
06.02.2026 08:37 Відповісти
Любезный ,сразу нахх искать крейсер мац кву , так тебе будет сразу понятней
06.02.2026 08:04 Відповісти
В Україні усі багаті. Багаті наскільки, що під час війни можемо собі дозволити лого перевернути на 126 градусів за 640 000 грн. Ну, про барабани в бомбосховище я промовчу.
06.02.2026 07:41 Відповісти
З того часу як Федоров оголосив про намір знищення 50 тисяч росян щомісяця, їх кількість у сводках ГШ тільки зменшується. Причини?
06.02.2026 08:32 Відповісти
зима. Холодно, тому кацапи мало вештаються пішки.
06.02.2026 08:39 Відповісти
Маск підметушився, Старлінки москалям відключив, кацапи в шоці, управління військами порушено і кількість штурмів зменшилася.
06.02.2026 08:41 Відповісти
на кількість штурмів це не вплинуло.
06.02.2026 10:03 Відповісти
Зведення по ворожих генералах - "груз 200":

@ 2022
⚰️Андрей Суховецкий - генерал-майор, ліквідований у Чернігівській області
⚰️Олег Митяев - генерал-майор, здох у бою за Маріуполь
⚰️Владимир Фролов - генерал-майор
⚰️Андрей Симонов - генерал
⚰️Канамат Боташев - генерал-майор ВПС, ліквідований у 2023 році
⚰️Роман Кутузов - генерал-лейтенант, здох у боях на сході України

▪️ 2023
⚰️Сергей Горячев - генерал (за даними розслідувань)
⚰️Олег Цоков - генерал-лейтенант, здох в Україні
⚰️Владимир Завадский - генерал-майор, ліквідований у Харківській області
⚰️Дмитрий Ульянов - генерал, здох у 2023 році

▪️2024
⚰️Игорь Кириллов - генерал-лейтенант, начальник військ РХБЗ, ліквідований вибухом у Москві (17 грудня)
⚰️Павел Клименко - генерал-майор, ліквідований у Донецькій області (7 листопада)

▪️ 2025
⚰️Фаниль Сарваров - генерал-лейтенант, ліквідований у Москві внаслідок вибуху автомобіля (22 грудня)
⚰️Михаил Гудков - генерал-майор, заступник командувача ВМФ РФ, убитий ударом по командному пункту у Курській області.
⚰️Ярослав Москалик - генерал-лейтенант, підрив автомобіля у Москві.

▪️ 2026
🚑Владимир Алексеев - генерал-лейтенант, тимчасово 300."
06.02.2026 20:40 Відповісти
 
 