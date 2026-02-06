Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 244 560 осіб (+720 за добу), 11 648 танків, 37 014 артсистем, 24 007 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 244 560 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб
- танків – 11 648 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од.
- артилерійських систем – 37 014 (+39) од.
- РСЗВ – 1 637 (+1) од.
- засоби ППО – 1 295 (+2) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од.
- крилаті ракети – 4 245 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од.
- спеціальна техніка – 4 063 (+1) од.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бідні регіони Росії втрачають більше населення на війні.
Забайкальський край - один із регіонів-лідерів за числом людей, які живуть за межею бідності (15,4%), та за рівнем втрат на душу населення. Жителі Забайкалля мають у 15 разів більше шансів загинути на війні, ніж москвичі.
У столиці частка загиблих від населення регіону становить лише 0,02% - це найнижчий показник у всій країні.
Найвища частка загиблих у Туві та Чукотці (0,5%), а також у Бурятії (0,4%).
Із виявленого економістами тренду є кілька винятків.
В одних із найбідніших російських регіонів - Інгушетії, Чечні та Карачаєво-Черкесії рівень втрат на душу населення порівнянний із показниками багатих столиць - Москви та Санкт-Петербурга.
Там сильні сімейні зв'язки й великий відсоток тіньової економіки, тому формально там багато людей, які живуть за межею бідності.
Але насправді їхні умови можуть бути кращими, ніж у найбідніших мешканців інших регіонів.
Спокій у столицях та на Північному Кавказі традиційно дуже важливий для збереження соціального порядку та стабільності в Росії.
Тік-ток війська теж кудись зникли.
@ 2022
⚰️Андрей Суховецкий - генерал-майор, ліквідований у Чернігівській області
⚰️Олег Митяев - генерал-майор, здох у бою за Маріуполь
⚰️Владимир Фролов - генерал-майор
⚰️Андрей Симонов - генерал
⚰️Канамат Боташев - генерал-майор ВПС, ліквідований у 2023 році
⚰️Роман Кутузов - генерал-лейтенант, здох у боях на сході України
▪️ 2023
⚰️Сергей Горячев - генерал (за даними розслідувань)
⚰️Олег Цоков - генерал-лейтенант, здох в Україні
⚰️Владимир Завадский - генерал-майор, ліквідований у Харківській області
⚰️Дмитрий Ульянов - генерал, здох у 2023 році
▪️2024
⚰️Игорь Кириллов - генерал-лейтенант, начальник військ РХБЗ, ліквідований вибухом у Москві (17 грудня)
⚰️Павел Клименко - генерал-майор, ліквідований у Донецькій області (7 листопада)
▪️ 2025
⚰️Фаниль Сарваров - генерал-лейтенант, ліквідований у Москві внаслідок вибуху автомобіля (22 грудня)
⚰️Михаил Гудков - генерал-майор, заступник командувача ВМФ РФ, убитий ударом по командному пункту у Курській області.
⚰️Ярослав Москалик - генерал-лейтенант, підрив автомобіля у Москві.
▪️ 2026
🚑Владимир Алексеев - генерал-лейтенант, тимчасово 300."