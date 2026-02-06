Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 244 560 человек (+720 за сутки), 11 648 танков, 37 014 артсистем, 24 007 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 244 560 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 244 560 (+720) человек
- танков – 11 648 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 24 007 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 37 014 (+39) ед.
- РСЗО – 1 637 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 295 (+2) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 125 920 (+826) ед.
- крылатые ракеты – 4 245 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 77 311 (+162) ед.
- специальная техника – 4 063 (+1) ед.
Бідні регіони Росії втрачають більше населення на війні.
Забайкальський край - один із регіонів-лідерів за числом людей, які живуть за межею бідності (15,4%), та за рівнем втрат на душу населення. Жителі Забайкалля мають у 15 разів більше шансів загинути на війні, ніж москвичі.
У столиці частка загиблих від населення регіону становить лише 0,02% - це найнижчий показник у всій країні.
Найвища частка загиблих у Туві та Чукотці (0,5%), а також у Бурятії (0,4%).
Із виявленого економістами тренду є кілька винятків.
В одних із найбідніших російських регіонів - Інгушетії, Чечні та Карачаєво-Черкесії рівень втрат на душу населення порівнянний із показниками багатих столиць - Москви та Санкт-Петербурга.
Там сильні сімейні зв'язки й великий відсоток тіньової економіки, тому формально там багато людей, які живуть за межею бідності.
Але насправді їхні умови можуть бути кращими, ніж у найбідніших мешканців інших регіонів.
Спокій у столицях та на Північному Кавказі традиційно дуже важливий для збереження соціального порядку та стабільності в Росії.
Тік-ток війська теж кудись зникли.
@ 2022
⚰️Андрей Суховецкий - генерал-майор, ліквідований у Чернігівській області
⚰️Олег Митяев - генерал-майор, здох у бою за Маріуполь
⚰️Владимир Фролов - генерал-майор
⚰️Андрей Симонов - генерал
⚰️Канамат Боташев - генерал-майор ВПС, ліквідований у 2023 році
⚰️Роман Кутузов - генерал-лейтенант, здох у боях на сході України
▪️ 2023
⚰️Сергей Горячев - генерал (за даними розслідувань)
⚰️Олег Цоков - генерал-лейтенант, здох в Україні
⚰️Владимир Завадский - генерал-майор, ліквідований у Харківській області
⚰️Дмитрий Ульянов - генерал, здох у 2023 році
▪️2024
⚰️Игорь Кириллов - генерал-лейтенант, начальник військ РХБЗ, ліквідований вибухом у Москві (17 грудня)
⚰️Павел Клименко - генерал-майор, ліквідований у Донецькій області (7 листопада)
▪️ 2025
⚰️Фаниль Сарваров - генерал-лейтенант, ліквідований у Москві внаслідок вибуху автомобіля (22 грудня)
⚰️Михаил Гудков - генерал-майор, заступник командувача ВМФ РФ, убитий ударом по командному пункту у Курській області.
⚰️Ярослав Москалик - генерал-лейтенант, підрив автомобіля у Москві.
▪️ 2026
🚑Владимир Алексеев - генерал-лейтенант, тимчасово 300."