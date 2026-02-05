140 боевых столкновелений произошло на фронте, из них 27 - на Покровском направлении и 22 - на Гуляйпольском, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наиболее активные атаки врага происходят на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 5 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 130 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4130 дронов-камикадзе и осуществил 2315 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили одну атаку противника, враг осуществил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск.
Две атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставок, Дибровы. Одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении наши защитники отразили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Платоновки. Еще три боестолкновения в настоящее время не завершены.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.
На Покровском направлении враг осуществил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 оккупанта и ранили 37; уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, семь единиц специальной техники, также поражена самоходная артиллерийская установка, пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления БПЛА и 12 укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов, в районе Злагоды и в сторону Александрограда. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Зеленая Долина, Левадное, Орлы.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Зализничного, Прилук, Варваровки, Святопетровки, Зеленого. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Зализничное, Чаривное, Горькое, Копани, Воздвижовка.
На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Шевченковское, Новоандреевка.
На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Також противник закріпився у центральній частині Васюківки та штурмує в районі Резниківки."
Противник, очевидно, уже начал готовиться к летней кампании нынешнего года. Поэтому лично я никоим образом не вижу смысла обсуждать то, что все называют "мирным процессом". Его ход, содержание и тем более какие-то временные рамки.
Условно говоря, "все развернется вокруг" двух возможных (гипотетических) оперативных наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать, начиная уже с конца апреля 2026 года.
С большой долей вероятности ими могут (условно) стать:
- Славянско-Краматорская;
- Орехово-Запорожская.
Ну, или их комбинация "по срокам и месту".
В этой связи, к концу весны, очевидно, российское командование будет занято несколькими вещами, по подготовке этой кампании:
- формированием и развертыванием стратегических резервов;
- накоплением материально-технических ресурсов оперативного и стратегического уровней на соответствующих направлениях;
- предварительным занятием исходных ("стартовых") районов и рубежей для оперативного развертывания соответствующих ударных группировок войск;
- проведением комплекса мероприятий по всестороннему прикрытию такого рода развертывания (начиная с ПВО, заканчивая контрразведывательными мероприятиями и РЭБ);
- проведение скрытой оперативно-стратегической перегруппировки сил и средств в соответствии с планом и графиком оперативного развертывания определенных группировок.
На данный момент, очевидно, российское командование сталкивается с наибольшими сложностями в отношении пункта №3. Те группировки войск противника, которым поручено его выполнение, очевидно, увязли в тактической зоне на соответствующих направлениях. Темпы их продвижения, очевидно, не соответствуют всем "жестко установленным" и заранее запланированным срокам, отведенным на выполнение этой задачи.
Но одновременно с этим российское командование "не горит особым желанием" применять для ускорения его выполнения свои стратегические резервы (которые оно тщательно и бережно пытается накопить с конца осени прошлого года).
И это - вполне понятно, ибо в таком случае шансы на успешное проведение тех самых, упомянутых мною выше, наступательных операций весной-летом нынешнего года могут быть существенно уменьшены…
Интересно, как российское командование попытается решить эту стратегическую "дилемму"? Может сдвинет сроки, может решится начать очередной этап своего "стратегического наступления" тем составом сил и средств, которые УЖЕ входят в развернутые им группировки войск или все же, в ближайшее время задействует свои резервы?
В этой связи, я бы рассматривал участие представителей российского военно-политического руководства (нынешнего кремлевского режима), в так называемом, "мирном процессе" исключительно, как попытку внешнеполитического прикрытия их реальных планов на летнюю кампанию нынешнего года.
В более широком смысле, кремль, очевидно, в течение нынешнего года осуществит еще одну (причем, по всей вероятности - последнюю в этой войне) попытку "окончить ее силовым способом" на нужных ему условиях...
Если и она сорвется, как и предыдущая... мы действительно получим реальные шансы на завершение войны.
Считаю, что текст https://t.me/zvizdecmanhustu/3227 Константина Машовца, который вы сейчас прочли, важнее десятков материалов и публичных заявлений, звучащих в связи с переговорами.
Развёртывание войск - это первый и главный признак РЕАЛЬНЫХ планов противника, потому что это прямая подготовка к военным действиям. Это важнее тысяч заявлений.
https://t.me/zvizdecmanhustu Машовец все эти годы следит за развёртыванием российским войск - в этом заключается уникальная ценность его материалов. По развёртыванию он определяет дальнейший ход российских стратегических кампаний.
Дополнительная ценность в том, что Машовец феноменально точен в своих оценках. Хотите знать, где и чем Россия будет наступать - идите к Машовцу. Это уже просто https://t.me/ToBeOr_Official/10200 проверено годами.
(Но не могу согласиться по одному пункту, так как считаю, что Россия будет пытаться наступать до тех пор, пока у неё банально не закончатся люди или экономические ресурсы. Но буду рад ошибиться).