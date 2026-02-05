140 боевых столкновелений произошло на фронте, из них 27 - на Покровском направлении и 22 - на Гуляйпольском, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 140 боевых столкновений. Наиболее активные атаки врага происходят на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 5 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по Украине

Противник нанес 55 авиационных ударов, сбросил 130 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4130 дронов-камикадзе и осуществил 2315 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отразили одну атаку противника, враг осуществил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Волчанск.

Читайте также: Покровское направление: РФ бьет по логистике и закидывает группы в тыл ВСУ, - 152 ОЕБр

Две атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Купянска.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное и в сторону Ставок, Дибровы. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отразили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Закитного, Платоновки. Еще три боестолкновения в настоящее время не завершены.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 17 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки, Софиевки.

Читайте: Ситуация на границе с РФ: враг осуществляет обстрелы, пехотные атаки локальные, - ГПСУ

На Покровском направлении враг осуществил 27 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 53 оккупанта и ранили 37; уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, семь единиц специальной техники, также поражена самоходная артиллерийская установка, пять единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники, два пункта управления БПЛА и 12 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов, в районе Злагоды и в сторону Александрограда. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Зеленая Долина, Левадное, Орлы.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 22 атаки оккупантов – в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья, Зализничного, Прилук, Варваровки, Святопетровки, Зеленого. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Зализничное, Чаривное, Горькое, Копани, Воздвижовка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Шевченковское, Новоандреевка.

Читайте: Староукраинка остается под контролем ВСУ, - Силы обороны юга

На Приднепровском направлении захватчики один раз безрезультатно пытались улучшить свое положение.