Ситуация на границе с РФ: враг осуществляет обстрелы, пехотные атаки - локальные, - ГПСУ

На границе с РФ отбиты штурмовые действия: враг несет потери

На участках Черниговской, Сумской и Харьковской областей российские войска активны в обстрелах, но все попытки штурмов украинскими пограничниками успешно отражены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"В первую очередь, это обстрелы. Сказать, что по всей протяженности границы враг как-то проявляет активность пехотными группами или атаками, этого нет", - отметил Демченко.

Россияне сейчас сосредотачивают свою активность в Хотинской и Юнаковской громадах Сумщины, однако продвинуться не могут.

"В полосах обороны подразделений Государственной пограничной службы, в частности в направлении населенного пункта Варачино, враг продвинуться не может, а вместо этого несет потери", - подчеркнул он.

Ситуация на Харьковщине

В Харьковской области наиболее активные действия российских захватчиков фиксировались в направлении Волчанских Хуторов, но попытка штурма была отбита.

"За вчерашний день также была попытка штурма наших позиций, но она была отбита и враг понес потери", - подчеркнул спикер.

Из-за значительных потерь уменьшилась активность противника на других участках Харьковской области.

"Враг хоть и сейчас где-то себя там проявляет, однако погодные условия также не способствуют противнику для того, чтобы он максимально расширил свои попытки атак по границе, но мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - подытожил Демченко.

