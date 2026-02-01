Оккупанты ежемесячно увеличивают группировку на Сумщине и пытаются прорваться в лес, - СМИ

Российская армия как минимум с осени 2025 года ежемесячно увеличивает количество своей группировки в Сумской области. Захватчики тянутся к густому большому лесу, расположенному к северо-западу от Сум.

Об этом изданию "УП" рассказал источник в разведке одной из бригад, которая с начала Курской операции действует в Сумской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Ключевое направление - Алексеевка-Яблоневка-Юнаковка

Отмечается, что основным направлением наступления остается захваченный россиянами участок между селами Алексеевка-Яблоневка-Юнаковка. С этой стороны у россиян есть сразу три "ветки", вдоль которых тянутся к селам Хотинь, Писаревка, Новая Сечь.

Второе направление - Мирополье

Вторым, менее заметным, направлением является Мирополье.

"Перенос войны в Сумской области из сел, где сейчас украинская армия держит оборону, в лес будет означать существенное осложнение украинской обороны. Ведь боевые действия с равнинной местности перейдут в густой лес с глубокими оврагами", - пишет издание.

- але ж у лісі давно влаштовані позиції СОУ , підготовлені мінні поля і місця для засідок - так що в лісі кацам - 100% смерть ! Правда ...? Ну правда ...ж ?!
01.02.2026 00:15 Ответить
Відповідь на ваше питання: "Перенесення війни на Сумщині з сіл, де нині українська армія тримає оборону, у ліс означатиме суттєве ускладнення української оборони.".

Хоча здавалось би, такий рельєф місцевості, мав би допомогати в обороні, якби "менеджери лідера світу", були зацікавлені саме в захисті країни...
01.02.2026 00:21 Ответить
А це не питання ... се , типу - "крик душі"
01.02.2026 00:25 Ответить
Якщо основою наступальних дій є "просочування малими піхотними групами", то перенесення бойових дій до лісового масиву з ярами - цілком прийнятний варіант... Ще б на топокарту подивиться - як та система ярів орієнтована...
01.02.2026 05:26 Ответить
Лежачи на дивані,скільки цих позицій ти облаштував?
01.02.2026 00:35 Ответить
сховайся в лісі,зелене опудало..
01.02.2026 01:42 Ответить
А ти звідки знаєш? Мабуть сам проектував, і будував?
01.02.2026 05:21 Ответить
То всьо іпсо, адже...

РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/p3590315

Тому не вірте всяким там УПам.
01.02.2026 01:12 Ответить
 
 