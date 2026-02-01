Оккупанты ежемесячно увеличивают группировку на Сумщине и пытаются прорваться в лес, - СМИ

Российская армия как минимум с осени 2025 года ежемесячно увеличивает количество своей группировки в Сумской области. Захватчики тянутся к густому большому лесу, расположенному к северо-западу от Сум.

Об этом изданию "УП" рассказал источник в разведке одной из бригад, которая с начала Курской операции действует в Сумской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Ключевое направление - Алексеевка-Яблоневка-Юнаковка

Отмечается, что основным направлением наступления остается захваченный россиянами участок между селами Алексеевка-Яблоневка-Юнаковка. С этой стороны у россиян есть сразу три "ветки", вдоль которых тянутся к селам Хотинь, Писаревка, Новая Сечь.

Второе направление - Мирополье

Вторым, менее заметным, направлением является Мирополье.

"Перенос войны в Сумской области из сел, где сейчас украинская армия держит оборону, в лес будет означать существенное осложнение украинской обороны. Ведь боевые действия с равнинной местности перейдут в густой лес с глубокими оврагами", - пишет издание.

