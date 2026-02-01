Окупанти щомісяця збільшують угруповання на Сумщині та намагаються прорватися до лісу,- ЗМІ
Російська армія щонайменше з осені 2025-го року щомісяця збільшує кількість свого угруповання на Сумщині. Загарбники тягнуться до густого великого лісу, що розташований на північний захід від Сум.
Про це виданню "УП" розповіло джерело у розвідці однієї з бригад, яка від початку Курської операції діє на Сумщині, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ключовий напрямок - Олексіївка-Яблунівка-Юнаківка
Зазначається, що основним напрямком наступу залишається захоплена росіянами ділянка між селами Олексіївка-Яблунівка-Юнаківка. З цього боку росіяни мають одразу три "гілки", вздовж яких тягнуться до сіл Хотінь, Писарівка, Нова Січ.
Другий напрямок - Миропілля
Другим, менш помітним, напрямком є Миропілля.
"Перенесення війни на Сумщині з сіл, де нині українська армія тримає оборону, у ліс означатиме суттєве ускладнення української оборони. Адже бойові дії з рівнинної місцевості перейдуть у густий ліс з глибокими ярами",- пише видання.
Хоча здавалось би, такий рельєф місцевості, мав би допомогати в обороні, якби "менеджери лідера світу", були зацікавлені саме в захисті країни...
Тому не вірте всяким там УПам.