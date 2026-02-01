УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4312 відвідувачів онлайн
Новини Бої біля прикордоння Сумщини
1 703 8

Окупанти щомісяця збільшують угруповання на Сумщині та намагаються прорватися до лісу,- ЗМІ

Окупанти щомісяця збільшують угруповання на Сумщині та намагаються прорватися до лісу,- ЗМІ

Російська армія щонайменше з осені 2025-го року щомісяця збільшує кількість свого угруповання на Сумщині. Загарбники тягнуться до густого великого лісу, що розташований на північний захід від Сум.

Про це виданню "УП" розповіло джерело у розвідці однієї з бригад, яка від початку Курської операції діє на Сумщині, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ключовий напрямок - Олексіївка-Яблунівка-Юнаківка

Зазначається, що основним напрямком наступу залишається захоплена росіянами ділянка між селами Олексіївка-Яблунівка-Юнаківка. З цього боку росіяни мають одразу три "гілки", вздовж яких тягнуться до сіл Хотінь, Писарівка, Нова Січ.

Читайте також: Сили оборони просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум, - Генштаб

Другий напрямок - Миропілля

Другим, менш помітним, напрямком є Миропілля.

"Перенесення війни на Сумщині з сіл, де нині українська армія тримає оборону, у ліс означатиме суттєве ускладнення української оборони. Адже бойові дії з рівнинної місцевості перейдуть у густий ліс з глибокими ярами",- пише видання.

Читайте також: Ворог бреше про успіх на Сумщині. Н.п. Хотінь був і залишається під контролем ЗСУ, - УВ "Курськ"

Автор: 

бойові дії (5777) Олексіївка (8) Миропілля (8) Юнаківка (23) Яблунівка (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
- але ж у лісі давно влаштовані позиції СОУ , підготовлені мінні поля і місця для засідок - так що в лісі кацам - 100% смерть ! Правда ...? Ну правда ...ж ?!
показати весь коментар
01.02.2026 00:15 Відповісти
Відповідь на ваше питання: "Перенесення війни на Сумщині з сіл, де нині українська армія тримає оборону, у ліс означатиме суттєве ускладнення української оборони.".

Хоча здавалось би, такий рельєф місцевості, мав би допомогати в обороні, якби "менеджери лідера світу", були зацікавлені саме в захисті країни...
показати весь коментар
01.02.2026 00:21 Відповісти
А це не питання ... се , типу - "крик душі"
показати весь коментар
01.02.2026 00:25 Відповісти
Якщо основою наступальних дій є "просочування малими піхотними групами", то перенесення бойових дій до лісового масиву з ярами - цілком прийнятний варіант... Ще б на топокарту подивиться - як та система ярів орієнтована...
показати весь коментар
01.02.2026 05:26 Відповісти
Лежачи на дивані,скільки цих позицій ти облаштував?
показати весь коментар
01.02.2026 00:35 Відповісти
сховайся в лісі,зелене опудало..
показати весь коментар
01.02.2026 01:42 Відповісти
А ти звідки знаєш? Мабуть сам проектував, і будував?
показати весь коментар
01.02.2026 05:21 Відповісти
То всьо іпсо, адже...

РФ не може наростити угруповання, ЗСУ щодня "мінусують" до тисячі окупантів, - Сирський. Джерело: https://censor.net/ua/p3590315

Тому не вірте всяким там УПам.
показати весь коментар
01.02.2026 01:12 Відповісти
 
 