Ситуація на кордоні з РФ: ворог здійснює обстріли, піхотні атаки локальні, - ДПСУ
На ділянках Чернігівської, Сумської та Харківської областей російські війська активні в обстрілах, але всі спроби штурмів українськими прикордонниками успішно відбиті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"У першу чергу, це обстріли. Сказати, що по всій протяжності кордону ворог якось проявляє активність піхотними групами або атаками, цього немає", - зазначив Демченко.
Росіяни наразі зосереджують свою активність у Хотінській та Юнаківській громадах Сумщини, однак просунутися не можуть.
"У смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, зокрема у напрямку населеного пункту Варачине, ворог просунутися не може, а натомість зазнає втрат", - підкреслив він.
Ситуація на Харківщині
На Харківщині найактивніші дії російських загарбників фіксувалися у напрямку Вовчанських Хуторів, проте спробу штурму відбили.
"За вчорашній день також була спроба штурму наших позицій, але вона була відбита і ворог зазнав втрат", - підкреслив речник.
Через значні втрати зменшилася активність противника на інших ділянках Харківщини.
"Ворог хоч і зараз десь себе там проявляє, однак погодні умови також не сприяють противнику для того, щоб він максимально розширив свої спроби атак по кордону, але маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - підсумував Демченко.
