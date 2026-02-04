Десантники 77-ї бригади ліквідували 30 штурмовиків ворога поблизу села Кругляківка на Харківщині

В районі села Кругляківка Харківської області українські бійці ДШВ поділилися кадрами бойової роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ під час аеророзвідки місцевості уразили 30 російських штурмовиків.

Також на відео українські захисники майстерно влучили ударними безпілотниками у РЕБ окупантів та БпЛА.

