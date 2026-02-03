Дронарі 33-го ОШП уразили 8 окупантів та дрони-"ждуни" на Запорізькому напрямку

Пілоти 33-го окремого штурмового полку знищили особовий склад рашистів та дронів під час бойової роботи на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано ураження російських груп, які намагалися інфільтруватися у смузі відповідальності Сил оборони.

Ударні безпілотники українських захисників ліквідували 8 військових РФ, а також уразили укриття та ворожі дрони-"ждуни".

