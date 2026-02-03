Дронари 33-го ОШП поразили 8 оккупантов и дроны-"ждуны" на Запорожском направлении
Пилоты 33-го отдельного штурмового полка уничтожили личный состав рашистов и дронов во время боевой работы на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах зафиксировано поражение российских групп, которые пытались инфильтрироваться в зону ответственности Сил обороны.
Ударные беспилотники украинских защитников ликвидировали 8 военных РФ, а также поразили укрытия и вражеские дроны-"ждуны".
Luiza
03.02.2026 17:09
Ирина Александра
03.02.2026 20:19
