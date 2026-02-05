Покровское направление: РФ бьет по логистике и забросает группы в тыл ВСУ, - 152-я ОЕБр
Российские войска на Покровском направлении пытаются уничтожить логистику Сил обороны и забросать небольшие пехотные группы в тыл для корректировки и штурмов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник штаба егерского батальона 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры Дмитрий Кушка.
Российские войска уделяют значительное внимание поражению логистики егерских подразделений, пытаясь уничтожать средства поражения, дроны и прежде всего провизию для пехоты. В то же время противник неоднократно пытался забросить диверсионные группы в тыл Сил обороны Украины. Задача таких групп заключалась в том, чтобы добраться до определенных точек и закрепиться там. Военнослужащие егерского подразделения 152-й бригады выявляли эти группы и уничтожали их.
"Я отметил, что большинство несет с собой две радиостанции. Одна - для того, чтобы пройти определенный участок фронта. Вторая - когда он уже нашел себе какую-то нору, то он ведет корректировку из этой норы, с другой радиостанции. Для того, чтобы наша радиоразведка не смогла его прослушивать", - рассказал начальник штаба.
Недавно, по словам Кушки, в плен к егерям попали двое вражеских пехотинцев, которые оказались разведчиками. Оба - молодые, в возрасте до 20 лет, с высокой мотивацией, хорошей подготовкой и современным экипированием.
"Я общался с этими двумя. Один сказал, что пришел мстить за своего брата. Я ему задал логичный вопрос: ты понимаешь, что твой брат пришел не к себе домой? Но "священная война, нацизм" и тому подобное. Они не говорят этого прямо, но по их мотивам, взглядам видно - они уверены, что здесь враги. Что мы на них напали, и они идут освобождать свою историческую землю", - рассказал Кушка.
