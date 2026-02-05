Покровський напрямок: РФ б’є по логістиці та закидає групи в тили ЗСУ, - 152 ОЄБр

Російські війська на Покровському напрямку намагаються знищувати логістику Сил оборони та закидають невеликі піхотні групи в тил для коригування і штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник штабу єгерського батальйону 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Дмитро Кушка.

Російські війська приділяють значну увагу ураженню логістики єгерських підрозділів, намагаючись знищувати засоби ураження, дрони та насамперед провізію для піхоти. Водночас противник неодноразово намагався закидати диверсійні групи в тил Сил оборони України. Завдання таких груп полягало в тому, щоб дістатися визначених точок і закріпитися там. Військовослужбовці єгерського підрозділу 152-ї бригади виявляли ці групи та знищували їх.

"Я відзначив, що більшість несе із собою дві радіостанції. Одна для того, щоб пройти певну ділянку фронту. Друга, коли він вже знайшов собі якусь нірку, то він веде коригування із цієї нірки, з іншої радіостанції. Для того, щоб наша радіорозвідка не змогла його прослуховувати", - розповів начальник штабу.

Нещодавно, за словами Кушки, у полон до єгерів потрапили двоє ворожих піхотинців, які виявилися розвідниками. Обоє - молоді, віком до 20 років, із високою мотивацією, доброю підготовкою та сучасним екіпіруванням.

"Я спілкувався із цими двома. Один сказав, що прийшов мститися за свого брата. Я йому поставив логічне запитання: ти розумієш, що твій брат прийшов не до себе додому? Але "священна війна, нацизм" тощо. Не дуже вони прямо це говорять, але за їх мотивами, поглядами видно - вони впевнені, що тут вороги. Що ми на них напали, і вони йдуть звільняти свою історичну землю", - розповів Кушка.

