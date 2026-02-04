Січеславські десантники 25-ї бригади одним FPV-дроном знищили САУ противника у середмісті Мирнограду

Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу ШР ДШВ уразили ворожу САУ 2С1 у середмісті Мирнограду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка 38-ї окремої бригади морської піхоти виявила між міською забудовою ворожу техніку, яка вела вогонь по українських позиціях.

Коригування та удар по цілі здійснив батальйон безпілотних систем Січеславських десантників.

"Один дрон. Чітке влучання. Детонація боєкомплекту - і ворожа гармата вигоріла вщент", - додають бійці у коментарях під відео.

знищення (10105) 25 окрема повітряно-десантна бригада (189) ДШВ Десантно-штурмові війська (457) дрони (8098) САУ (265) 38 окрема бригада морської піхоти (42) Мирноград (272)
Тобто мінімум половина Мирнограду захоплена кацапами. Якщо вже в середмісті САУ стоїть, то і три чверті.
04.02.2026 22:33 Відповісти
не дуже популяна тема в ЗМІ та українському суспільстві , про втрачаємі території . люди більш охоче обговорюють міндічів , безуглу . фламінго ..
04.02.2026 22:45 Відповісти
ну взагалі це вже досить відкрита інформація, але може для тебе окрім цензора мабуть не існує інших ресурсів...
05.02.2026 09:14 Відповісти
Загорілися дерева, якими обкладено якусь машину (не факт, що 2С1), і де детонація БК? Прес-служба ліпить горбатого
05.02.2026 09:58 Відповісти
 
 