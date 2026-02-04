Січеславські десантники 25-ї бригади одним FPV-дроном знищили САУ противника у середмісті Мирнограду
Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу ШР ДШВ уразили ворожу САУ 2С1 у середмісті Мирнограду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка 38-ї окремої бригади морської піхоти виявила між міською забудовою ворожу техніку, яка вела вогонь по українських позиціях.
Коригування та удар по цілі здійснив батальйон безпілотних систем Січеславських десантників.
"Один дрон. Чітке влучання. Детонація боєкомплекту - і ворожа гармата вигоріла вщент", - додають бійці у коментарях під відео.
Gary Grant
Григорий Сковорода #400648
Kungfury Truesurvivor
Василь Васько #582549
