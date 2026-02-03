Танк Leopard знищує залишки ворожої піхоти на східних околицях Гришиного

Leopard 155-ї ОМБр знищив залишки ворожої піхоти на східних околицях Гришиного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Деталі

Як зазначається, у населений пункт ворог зумів пробратися після невдалого механізованого штурму на напрямку Гришиного, що відбувся минулого тижня.

"Частина росіян намагалися закріпитися на східних околицях села та у подальшому використати забудову для виходу в тил українських підрозділів. Залишки окупантів вчасно виявили завдяки взаємодії 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської з іншими суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ", - йдеться у повідомленні.

Для знищення ворога залучили екіпаж танку Leopard 2

Тож для знищення противника 155 ОМБр ухвалило рішення задіяти екіпаж танку Leopard 2.

Танк завдав ураження по ворогу, який переховувався в житлових будинках та господарських спорудах.

Залишки ворожої піхоти, які прорвалися після штурму, - ліквідовано.

На опублікованому відео від першої особи зафіксовано бойову роботу танкового екіпажу 155-ї ОМБр на східних околицях Гришиного.

ДШВ Десантно-штурмові війська (456) Гришине (73)
Топ коментарі
Екіпажу і "Леопарду" - велика дяка !!!
показати весь коментар
03.02.2026 15:23 Відповісти
Черговий прорив оборони ворогом, потрібна мобілізація молоді!
показати весь коментар
03.02.2026 15:19 Відповісти
Правильно! Заб'ємо ворога лопатами! А ти підеш в авангарді, ногами виявлятимеш міни, а головою - снайперів та дрони. Даєш мобілізацію 10 млн. українців! Тільки перемога!
Офіс простих рішень.
показати весь коментар
03.02.2026 15:39 Відповісти
Якщо не буде мобілізації в українську армію, то обов'язково станеться мобілізація в кацапську. Такі закони війни. Так було завжди і усюди.
показати весь коментар
03.02.2026 17:40 Відповісти
Якщо станеться мобілізація в кацапську, то українці переб'ють окупантів. рашисти не настільки дурні, що давати ворогу зброю. А на Донбасі живе російськомовна вата, що голосувала за Януковича та Медведчука.
показати весь коментар
03.02.2026 20:33 Відповісти
В мене в бригаді вакантних посад більше 2 тис. Хто буде воювати? Ти? То йди, чого ти сидиш в тилу? Не хочеш? Тоді потрібно мобілізовувати молодь!
показати весь коментар
04.02.2026 10:02 Відповісти
Так задумано Заходом: Україна повинна відступати щоб мотивувати рашку воювати!
Коли б Заходу потрібна насправді була б заморозка війни, то вони б просто дали б достатньо зброї та грошей на збою. рашка НІКОЛИ не захоче миру, поки захоплює нові території щодня.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою. А у випадку загрози обвалу фронту Захід просто дасть достатньо зброї та грошей на зброю. А безкоштовно виловлена на вулицях піхота - це лише економія на дорогій західній зброї.
Тобто усі ці смерті, уся ця бусифікація - це даремно і лише економить Заходу гроші на зброю.
показати весь коментар
04.02.2026 16:25 Відповісти
У нас рівноправ'я і не повинно бути дискримінація за статтю та віком. Тому треба або мобілізувати молодь та жінок, або нікого не мобілізувати.
показати весь коментар
04.02.2026 16:30 Відповісти
То чого не відкрити кордони? Бережеш мобілізаційний ресурс для ворога?
показати весь коментар
03.02.2026 20:45 Відповісти
А хто буде край боронити?
показати весь коментар
04.02.2026 06:27 Відповісти
Воювати повинні дрони, а не люди. Піхота - це лише дешева альтернатива дронам. Ваші заклики воювати піхотою замість дронів - це фактично заклики до ГЕНОЦИДУ українців.
Донбас - це не їх край. У них родичі вже в ЄС і єдине, що їм заважає назавжди втекти з вільної країни вільних людей - це українська влада.
показати весь коментар
04.02.2026 16:19 Відповісти
Трохи не так: по карті https://deepstatemap.live/#13/48.3063318/37.0980835 кацапи вже окупували південь Гришиного, аж ніяк не залишки піхоти. Брехня від наших агітаторів лізе у всі щілини
показати весь коментар
03.02.2026 17:10 Відповісти
 
 