Танк Leopard знищує залишки ворожої піхоти на східних околицях Гришиного
Leopard 155-ї ОМБр знищив залишки ворожої піхоти на східних околицях Гришиного.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Як зазначається, у населений пункт ворог зумів пробратися після невдалого механізованого штурму на напрямку Гришиного, що відбувся минулого тижня.
"Частина росіян намагалися закріпитися на східних околицях села та у подальшому використати забудову для виходу в тил українських підрозділів. Залишки окупантів вчасно виявили завдяки взаємодії 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської з іншими суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ", - йдеться у повідомленні.
Для знищення ворога залучили екіпаж танку Leopard 2
Тож для знищення противника 155 ОМБр ухвалило рішення задіяти екіпаж танку Leopard 2.
Танк завдав ураження по ворогу, який переховувався в житлових будинках та господарських спорудах.
Залишки ворожої піхоти, які прорвалися після штурму, - ліквідовано.
На опублікованому відео від першої особи зафіксовано бойову роботу танкового екіпажу 155-ї ОМБр на східних околицях Гришиного.
Коли б Заходу потрібна насправді була б заморозка війни, то вони б просто дали б достатньо зброї та грошей на збою. рашка НІКОЛИ не захоче миру, поки захоплює нові території щодня.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою. А у випадку загрози обвалу фронту Захід просто дасть достатньо зброї та грошей на зброю. А безкоштовно виловлена на вулицях піхота - це лише економія на дорогій західній зброї.
Тобто усі ці смерті, уся ця бусифікація - це даремно і лише економить Заходу гроші на зброю.
Донбас - це не їх край. У них родичі вже в ЄС і єдине, що їм заважає назавжди втекти з вільної країни вільних людей - це українська влада.