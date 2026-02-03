Танк Leopard знищує залишки ворожої піхоти на східних околицях Гришиного

Leopard 155-ї ОМБр знищив залишки ворожої піхоти на східних околицях Гришиного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Як зазначається, у населений пункт ворог зумів пробратися після невдалого механізованого штурму на напрямку Гришиного, що відбувся минулого тижня.

"Частина росіян намагалися закріпитися на східних околицях села та у подальшому використати забудову для виходу в тил українських підрозділів. Залишки окупантів вчасно виявили завдяки взаємодії 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської з іншими суміжними підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ", - йдеться у повідомленні.

Для знищення ворога залучили екіпаж танку Leopard 2

Тож для знищення противника 155 ОМБр ухвалило рішення задіяти екіпаж танку Leopard 2.

Танк завдав ураження по ворогу, який переховувався в житлових будинках та господарських спорудах.

Залишки ворожої піхоти, які прорвалися після штурму, - ліквідовано.

На опублікованому відео від першої особи зафіксовано бойову роботу танкового екіпажу 155-ї ОМБр на східних околицях Гришиного.

