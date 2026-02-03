Російський штурмовик на милицях засніженим полем шкандибає назустріч своїй смерті

Російське командування вивело цинізм "м’ясних штурмів" на новий рівень, формуючи підрозділи з поранених та недолікованих солдатів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися чергові кадри об’єктивного контролю, на яких зафіксовано "штурм" у виконанні російського солдата на милицях.

На відео зафільмовано, як поодинокий окупант зі складу так званих "каліч-загонів" намагається просуватися понівеченою посадкою, спираючись на милиці.

Утилізація замість лікування:

  • "Каліч-загони": Експерти зазначають, що РФ масово відправляє на передову тих, хто ще вчора отримав важкі поранення. Це робиться для того, щоб не виплачувати компенсації та не витрачати бюджетні кошти на тривалу реабілітацію.

  • Безвихідь: Окупантів, які вже не можуть повноцінно бігати чи носити спорядження, використовують як живу мішень для виявлення вогневих позицій ЗСУ або просто "утилізують" під ударами дронів.

  • Доля загарбника: На кадрах зафіксовано, як такий "штурмовик" шкандибає назустріч своїй смерті, стаючи легкою ціллю для операторів українських БпЛА.

Подібна тактика свідчить про повне знецінення людського життя в російській армії. Тих, кого заманювали на війну мільйонними виплатами, тепер просто "списують" у найпримітивніший спосіб.

"Черговий російський солдат зі складу так званих "каліч-загонів" шкандибає у свій останній штурм на милицях. Путін буквально утилізує тих, хто став тягарем для бюджету РФ", - коментують відео українські захисники.

+18
Виродки -орки знали , що , будуть вбивати людей за криваві гроші Нехай дохнуть в страшних муках
03.02.2026 10:06 Відповісти
+11
Те, що він на милицях - далеко не завжди означає, що він не боєздатний. Там зараз до біса хитрожопих "калік", котрі тільки чують дрон - кидають милиці і скачуть по полю, як зайці.
03.02.2026 10:18 Відповісти
+8
- Я малєнькая тучка, я вовсє нє медвєдь )))
03.02.2026 10:06 Відповісти
100 % вигода, і дрон наш перевів, і компенсацію за поранення не треба виплачувати. Тепер він "пропавший бєзвєсті".
03.02.2026 10:51 Відповісти
І нахєра було на нього витрачать дрона? "Верблюдом" працювать не може... Ну - прийшов-би він на позицію... Наступать не може - буде сидіть в окопі. Буде їсти, пить - тобто , зменшувать запаси їжі на передовій. Або здох-би сам, або свої ж, і прикінчили-б...
03.02.2026 10:07 Відповісти
Так - милиці - як на мене це костурі під пахви - а це ковіньки
03.02.2026 10:15 Відповісти
Ну не скажи.Міг спостерігати на сп,працювать на рації,а при нагоді і стріляти.Крім того за йблика,навіть покоцаного,дронщики отримають бали.
03.02.2026 10:15 Відповісти
Мене вчили по-іншому: поранений - тягар для підрозділу.
03.02.2026 10:28 Відповісти
але не для кацапів, для них то засіб виявлення позицій ЗСУ чи спосіб нейтралізації засобів ураження 🤔
03.02.2026 10:34 Відповісти
От на ньому і "нейтралізували" дрона... А він міг знадобиться для удару по штурмовій групі...
Колись тут хвасталися, як били "навісним вогнем" , з РПГ-7, кумулятивними гранатами, по позиціях піхоти. А потім не знали, чим відбивать наступ бронетехніки...
03.02.2026 10:42 Відповісти
Ну якщо дрон інших цілей не знайшов то і така згодиться, бо у таких дронів політ лиш в один кінець ... їх не повернеш
03.02.2026 10:54 Відповісти
Хіба що...
03.02.2026 11:12 Відповісти
його сюди ніхто не звав
03.02.2026 10:15 Відповісти
Можете все простіше, це на прохання родичів, інваліда утримувати потрібно, а за дохлого гроші дають.
03.02.2026 10:37 Відповісти
Може вони розраховують на гуманізм ЗСУ? Ну, то їх проблема.
СЛАВА ЗСУ!
03.02.2026 10:46 Відповісти
Навыки игры в городки - вещь бесполезная!
03.02.2026 11:13 Відповісти
Зачем было тратить на него дрон??? Дошёл бы - пристрелили бы. А скорее всего и не дошёл бы - замёрз.
03.02.2026 12:02 Відповісти
Кінчена мразота - в тебе зброя в руках, пристрель командира, організуй банду, живи в теплі та достатку десь під воронєжом - на засрашці бандюкам пошана ж завжди була. Але ні - цей вишкребок вибрав шкандибати на милицях на закрєпу, тобто так чи інакше - вбивати українців.
03.02.2026 12:47 Відповісти
Чому під Воронежом? Під Москвою, як в старі добрі часи, замутив би "маліну", бомбили би продовольчі магазини. Була колись банда Горбатого, а тепер Безногого
03.02.2026 13:01 Відповісти
Песиголовець
04.02.2026 01:46 Відповісти
 
 