Російське командування вивело цинізм "м’ясних штурмів" на новий рівень, формуючи підрозділи з поранених та недолікованих солдатів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися чергові кадри об’єктивного контролю, на яких зафіксовано "штурм" у виконанні російського солдата на милицях.

На відео зафільмовано, як поодинокий окупант зі складу так званих "каліч-загонів" намагається просуватися понівеченою посадкою, спираючись на милиці.

Утилізація замість лікування:

"Каліч-загони": Експерти зазначають, що РФ масово відправляє на передову тих, хто ще вчора отримав важкі поранення. Це робиться для того, щоб не виплачувати компенсації та не витрачати бюджетні кошти на тривалу реабілітацію.

Безвихідь: Окупантів, які вже не можуть повноцінно бігати чи носити спорядження, використовують як живу мішень для виявлення вогневих позицій ЗСУ або просто "утилізують" під ударами дронів.

Доля загарбника: На кадрах зафіксовано, як такий "штурмовик" шкандибає назустріч своїй смерті, стаючи легкою ціллю для операторів українських БпЛА.

Подібна тактика свідчить про повне знецінення людського життя в російській армії. Тих, кого заманювали на війну мільйонними виплатами, тепер просто "списують" у найпримітивніший спосіб.

"Черговий російський солдат зі складу так званих "каліч-загонів" шкандибає у свій останній штурм на милицях. Путін буквально утилізує тих, хто став тягарем для бюджету РФ", - коментують відео українські захисники.

