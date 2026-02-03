Российский штурмовик на костылях по заснеженному полю ковыляет навстречу своей смерти

Российское командование вывело цинизм "мясных штурмов" на новый уровень, формируя подразделения из раненых и недолеченных солдат. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились очередные кадры объективного контроля, на которых зафиксирован "штурм" в исполнении российского солдата на костылях.

На видео заснято, как одинокий оккупант из состава так называемых "калеко-отрядов" пытается продвигаться искалеченной походкой, опираясь на костыли.

Утилизация вместо лечения:

  • "Калеки-отряды": Эксперты отмечают, что РФ массово отправляет на передовую тех, кто еще вчера получил тяжелые ранения. Это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации и не тратить бюджетные средства на длительную реабилитацию.

  • Безвыходь: Оккупантов, которые уже не могут полноценно бегать или носить снаряжение, используют как живую мишень для выявления огневых позиций ВСУ или просто "утилизируют" под ударами дронов.

  • Судьба захватчика: На кадрах зафиксировано, как такой "штурмовик" шлепает навстречу своей смерти, становясь легкой мишенью для операторов украинских БПЛА.

Подобная тактика свидетельствует о полном обесценивании человеческой жизни в российской армии. Тех, кого заманивали на войну миллионными выплатами, теперь просто "списывают" самым примитивным способом.

"Очередной российский солдат из состава так называемых "калеко-отрядов" шлепает в свой последний штурм на костылях. Путин буквально утилизирует тех, кто стал обузой для бюджета РФ", - комментируют видео украинские защитники.

Топ комментарии
Виродки -орки знали , що , будуть вбивати людей за криваві гроші Нехай дохнуть в страшних муках
03.02.2026 10:06 Ответить
Те, що він на милицях - далеко не завжди означає, що він не боєздатний. Там зараз до біса хитрожопих "калік", котрі тільки чують дрон - кидають милиці і скачуть по полю, як зайці.
03.02.2026 10:18 Ответить
- Я малєнькая тучка, я вовсє нє медвєдь )))
03.02.2026 10:06 Ответить
100 % вигода, і дрон наш перевів, і компенсацію за поранення не треба виплачувати. Тепер він "пропавший бєзвєсті".
03.02.2026 10:51 Ответить
І нахєра було на нього витрачать дрона? "Верблюдом" працювать не може... Ну - прийшов-би він на позицію... Наступать не може - буде сидіть в окопі. Буде їсти, пить - тобто , зменшувать запаси їжі на передовій. Або здох-би сам, або свої ж, і прикінчили-б...
03.02.2026 10:07 Ответить
Так - милиці - як на мене це костурі під пахви - а це ковіньки
03.02.2026 10:15 Ответить
Ну не скажи.Міг спостерігати на сп,працювать на рації,а при нагоді і стріляти.Крім того за йблика,навіть покоцаного,дронщики отримають бали.
03.02.2026 10:15 Ответить
Мене вчили по-іншому: поранений - тягар для підрозділу.
03.02.2026 10:28 Ответить
але не для кацапів, для них то засіб виявлення позицій ЗСУ чи спосіб нейтралізації засобів ураження 🤔
03.02.2026 10:34 Ответить
От на ньому і "нейтралізували" дрона... А він міг знадобиться для удару по штурмовій групі...
Колись тут хвасталися, як били "навісним вогнем" , з РПГ-7, кумулятивними гранатами, по позиціях піхоти. А потім не знали, чим відбивать наступ бронетехніки...
03.02.2026 10:42 Ответить
Ну якщо дрон інших цілей не знайшов то і така згодиться, бо у таких дронів політ лиш в один кінець ... їх не повернеш
03.02.2026 10:54 Ответить
Хіба що...
03.02.2026 11:12 Ответить
його сюди ніхто не звав
03.02.2026 10:15 Ответить
Можете все простіше, це на прохання родичів, інваліда утримувати потрібно, а за дохлого гроші дають.
03.02.2026 10:37 Ответить
Може вони розраховують на гуманізм ЗСУ? Ну, то їх проблема.
СЛАВА ЗСУ!
03.02.2026 10:46 Ответить
Навыки игры в городки - вещь бесполезная!
03.02.2026 11:13 Ответить
Зачем было тратить на него дрон??? Дошёл бы - пристрелили бы. А скорее всего и не дошёл бы - замёрз.
03.02.2026 12:02 Ответить
Кінчена мразота - в тебе зброя в руках, пристрель командира, організуй банду, живи в теплі та достатку десь під воронєжом - на засрашці бандюкам пошана ж завжди була. Але ні - цей вишкребок вибрав шкандибати на милицях на закрєпу, тобто так чи інакше - вбивати українців.
03.02.2026 12:47 Ответить
Чому під Воронежом? Під Москвою, як в старі добрі часи, замутив би "маліну", бомбили би продовольчі магазини. Була колись банда Горбатого, а тепер Безногого
03.02.2026 13:01 Ответить
Песиголовець
04.02.2026 01:46 Ответить
 
 