Российское командование вывело цинизм "мясных штурмов" на новый уровень, формируя подразделения из раненых и недолеченных солдат. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились очередные кадры объективного контроля, на которых зафиксирован "штурм" в исполнении российского солдата на костылях.

На видео заснято, как одинокий оккупант из состава так называемых "калеко-отрядов" пытается продвигаться искалеченной походкой, опираясь на костыли.

Утилизация вместо лечения:

"Калеки-отряды": Эксперты отмечают, что РФ массово отправляет на передовую тех, кто еще вчера получил тяжелые ранения. Это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации и не тратить бюджетные средства на длительную реабилитацию.

Безвыходь: Оккупантов, которые уже не могут полноценно бегать или носить снаряжение, используют как живую мишень для выявления огневых позиций ВСУ или просто "утилизируют" под ударами дронов.

Судьба захватчика: На кадрах зафиксировано, как такой "штурмовик" шлепает навстречу своей смерти, становясь легкой мишенью для операторов украинских БПЛА.

Подобная тактика свидетельствует о полном обесценивании человеческой жизни в российской армии. Тех, кого заманивали на войну миллионными выплатами, теперь просто "списывают" самым примитивным способом.

"Очередной российский солдат из состава так называемых "калеко-отрядов" шлепает в свой последний штурм на костылях. Путин буквально утилизирует тех, кто стал обузой для бюджета РФ", - комментируют видео украинские защитники.

