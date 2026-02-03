Сили оборони знищили російського воєнного злочинця Зотова (Псіха), який вбивав цивільних та знущався з полонених, - ГУР
Сили оборони України знищили російського воєнного злочинця. На одній з позицій окупаційних військ спецпризначенці ГУР МО України виявили тіло Зотова Сергія, 15.10.1990 р.н. - громадянина РФ, причетного до вбивств цивільного населення та знущання з українських військовополонених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР МО.
Псіх ліквідований
Як зазначається, Зотов мав цілком відповідний своїм діям позивний - Псіх, а свою позицію називав "могилою".
Воєнний злочинець проходив службу у 35-й мотострілецькій бригаді 41-ї загальновійськової армії зс РФ.
Перед загибеллю у своїх переписках зотов вихвалявся званням старшого лейтенанта та посадою начальника групи розшуку дезертирів - фактично керівника так званого загородзагону.
Хизування звірствами
Вже нейтралізований Псіх із гордістю згадував своє ім’я в українських списках воєнних злочинців, фактично підтверджуючи власну причетність до скоєних злочинів.
Тут констатація факта - що ті хто починав війну у 2022 році вже всі мертві - коса косить далі свіжаків... ссср-скій міф про дєда-фронтовіка що пройшов всю війну від початку до кінця - це міф що має бути розвіяним.
Якесь ЧМО вбило 10 чи закатувало 30 - а ми потім їх 1, а ударити по їх мирним ми не можем бо МИ Ж БЛ ХОРОШІ.
і того хоч на фронті у нас інколи 1 до 5 чи 1 до 10 а інколи і 1 до 25 втрати. Загальні втрати 1 до 2 якщо не 1 до 1.5
А тепер питання - коли виснажиться 26(так уже так) млн проти 140+?
Це перша, єдина і остання війна рф проти України.
це по-перше.
а по-друге, в Україні жидо-кацапи брехнею, підтасовками і маніпуляціями поставили таке керівництво, що ніколи і ні за що не дасть такого наказу, навіть якщо будуть сили і засоби!
Зразу видно,що людина в темі,на жаль таких як ви,обмаль.
Батяня бухав, лупасив мамку і сина, який всцикався від страху...
Виріс і пішов вбивати за гроші, щоб якось підняти своє его...
Там 50% таких, садюг...
Бо крім мужиків є ще баби, діти...