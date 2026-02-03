Сили оборони знищили російського воєнного злочинця Зотова (Псіха), який вбивав цивільних та знущався з полонених, - ГУР

Сили оборони України знищили російського воєнного злочинця. На одній з позицій окупаційних військ спецпризначенці ГУР МО України виявили тіло Зотова Сергія, 15.10.1990 р.н. - громадянина РФ, причетного до вбивств цивільного населення та знущання з українських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР МО.

Псіх ліквідований

Як зазначається, Зотов мав цілком відповідний своїм діям позивний - Псіх, а свою позицію називав "могилою".

Воєнний злочинець проходив службу у 35-й мотострілецькій бригаді 41-ї загальновійськової армії зс РФ.

Перед загибеллю у своїх переписках зотов вихвалявся званням старшого лейтенанта та посадою начальника групи розшуку дезертирів - фактично керівника так званого загородзагону.

Хизування звірствами

Вже нейтралізований Псіх із гордістю згадував своє ім’я в українських списках воєнних злочинців, фактично підтверджуючи власну причетність до скоєних злочинів.

ліквідовано окупанта Зотова
+30
Типовий кацапський задрот...
Батяня бухав, лупасив мамку і сина, який всцикався від страху...
Виріс і пішов вбивати за гроші, щоб якось підняти своє его...
Там 50% таких, садюг...
03.02.2026 11:50 Відповісти
+21
***** також псих . Навіть схожі на їбло. Там пів недодержави психи решта дебіли і терпіли.
03.02.2026 11:45 Відповісти
+11
тобто вбили випадково... який сенс рекламувати якусь погань
03.02.2026 11:43 Відповісти
тобто вбили випадково... який сенс рекламувати якусь погань
03.02.2026 11:43 Відповісти
ГУР випадково на одній із ворожих позицій, випадково виявили тіло воєнного злочинця. Вам не здається, що це виглядає як реклама Лото-Забави?
03.02.2026 11:57 Відповісти
розвєйте мисль коллега
03.02.2026 12:01 Відповісти
По позиции где заведомо находился ******** зотов ****** чем то тяжелым, после чего спецназ ГУР вышел убедиться что там все стало хорошо.
03.02.2026 14:29 Відповісти
Тобі, як Артисту краще знати
Тут констатація факта - що ті хто починав війну у 2022 році вже всі мертві - коса косить далі свіжаків... ссср-скій міф про дєда-фронтовіка що пройшов всю війну від початку до кінця - це міф що має бути розвіяним.
03.02.2026 13:12 Відповісти
нічо не поняв але цікаво
03.02.2026 15:15 Відповісти
Ще одного "Психа" "вилікували"від шизофренії і він став "хорошим лаптєногим".
03.02.2026 16:04 Відповісти
щось сьогодні багато психов на цензорі - "Вийшов командир роти, Псих, і каже: будеш Красавчиком." Джерело: https://censor.net/ua/r3598709
04.02.2026 12:11 Відповісти
От чому ми програємо КОЖНУ війну РФ.

Якесь ЧМО вбило 10 чи закатувало 30 - а ми потім їх 1, а ударити по їх мирним ми не можем бо МИ Ж БЛ ХОРОШІ.

і того хоч на фронті у нас інколи 1 до 5 чи 1 до 10 а інколи і 1 до 25 втрати. Загальні втрати 1 до 2 якщо не 1 до 1.5

А тепер питання - коли виснажиться 26(так уже так) млн проти 140+?
03.02.2026 11:44 Відповісти
Ніколи не виснажиться. Ця війна більша за військовий конфлікт, це війна України проти міжнародного тероризму до якої на боці України будуть долучатись всі цивілізовані країни світу.
03.02.2026 12:54 Відповісти
Не зрозумів, яку ще війну проти України вела росія з 1993 року?
Це перша, єдина і остання війна рф проти України.
03.02.2026 13:14 Відповісти
Україна по мирних не може бити, бо в України тупо нема стільки сил і засобів, щоб розвалити там все в пух і прах, як це роблять кацапи на території України!
це по-перше.
а по-друге, в Україні жидо-кацапи брехнею, підтасовками і маніпуляціями поставили таке керівництво, що ніколи і ні за що не дасть такого наказу, навіть якщо будуть сили і засоби!
04.02.2026 10:53 Відповісти
в Україні жидо-кацапи брехнею, підтасовками і маніпуляціями поставили таке керівництво, що ніколи і ні за що не дасть такого наказу, навіть якщо будуть сили і засоби!
Зразу видно,що людина в темі,на жаль таких як ви,обмаль.
04.02.2026 18:46 Відповісти
на фото не один и тот же хрен
03.02.2026 11:48 Відповісти
Запарєбрікавим видніше на місці, вони своїх знають…
03.02.2026 12:05 Відповісти
А останні 50% хто? Такі ж самі... Щось ти, друже, не те пишеш.
03.02.2026 13:16 Відповісти
50 процентов кто и 50 процентов кого.
03.02.2026 13:18 Відповісти
50% населення !
Бо крім мужиків є ще баби, діти...
03.02.2026 15:13 Відповісти
Да там більше 80% психічно хворих.
04.02.2026 18:47 Відповісти
Батi там й близко не було. Мамка працювала хвойдою на трасi .
03.02.2026 16:36 Відповісти
Да, теперь придётся этому психу в Аду психовать чтобы не забывали поддерживать нужную температуру смолы в котле...
03.02.2026 11:54 Відповісти
зачем так много фото этого ****** ? достаточно 1-2
03.02.2026 12:22 Відповісти
жертва отріцательного генетичного отбору.для нього смерть - благо.
03.02.2026 13:17 Відповісти
Издеваться над пленными и безоружными гражданскими ни храбрости ни ума не надо. ***** потому и геройствовал перед безоружными что чувствовал свою неполноценность, свою ущербность перед нормальными людьми. Земля тебе раскалёнными шипами,паскуда
03.02.2026 13:21 Відповісти
Випадково знайшли , а випадково шкура з нього не злізла?
03.02.2026 14:24 Відповісти
А цілу фотосесію присвячувати цьому покидьку обов'язково було?
03.02.2026 17:44 Відповісти
Єдине його фото, яке тут має бути, це те, де його понівечене тіло.
04.02.2026 03:41 Відповісти
Дивився на фото , чомусь згадав Балабанова та "груз 200".
04.02.2026 12:39 Відповісти
 
 