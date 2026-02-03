Сили оборони знищили російського воєнного злочинця Зотова (Псіха), який вбивав цивільних та знущався з полонених, - ГУР

Сили оборони України знищили російського воєнного злочинця. На одній з позицій окупаційних військ спецпризначенці ГУР МО України виявили тіло Зотова Сергія, 15.10.1990 р.н. - громадянина РФ, причетного до вбивств цивільного населення та знущання з українських військовополонених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР МО.

Псіх ліквідований

Як зазначається, Зотов мав цілком відповідний своїм діям позивний - Псіх, а свою позицію називав "могилою".

Воєнний злочинець проходив службу у 35-й мотострілецькій бригаді 41-ї загальновійськової армії зс РФ.

Перед загибеллю у своїх переписках зотов вихвалявся званням старшого лейтенанта та посадою начальника групи розшуку дезертирів - фактично керівника так званого загородзагону.

Хизування звірствами

Вже нейтралізований Псіх із гордістю згадував своє ім’я в українських списках воєнних злочинців, фактично підтверджуючи власну причетність до скоєних злочинів.











