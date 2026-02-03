Силы обороны уничтожили российского военного преступника Зотова "Психа", который убивал гражданских и издевался над пленными, - ГУР

Силы обороны Украины уничтожили российского военного преступника. На одной из позиций оккупационных войск спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили тело Зотова Сергея, 15.10.1990 г.р. - гражданина РФ, причастного к убийствам гражданского населения и издевательствам над украинскими военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР МО.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Псих" ликвидирован

Как отмечается, Зотов имел вполне соответствующий своим действиям позывной - "Псих", а свою позицию называл "могилой".

Военный преступник проходил службу в 35-й мотострелковой бригаде 41-й общевойсковой армии ВС РФ.

Перед гибелью в своей переписке Зотов хвастался званием старшего лейтенанта и должностью начальника группы розыска дезертиров - фактически руководителя так называемого заградотряда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский наемник из Кении ликвидирован в Донецкой области, - ГУР. ФОТОрепортаж

Хвастовство зверствами

Уже нейтрализованный "Псих" с гордостью упоминал свое имя в украинских списках военных преступников, фактически подтверждая свою причастность к совершенным преступлениям.











Читайте также: ГУР разоблачило 66 судов "теневого флота" РФ, Ирана и Венесуэлы