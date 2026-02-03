Силы обороны уничтожили российского военного преступника Зотова "Психа", который убивал гражданских и издевался над пленными, - ГУР
Силы обороны Украины уничтожили российского военного преступника. На одной из позиций оккупационных войск спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили тело Зотова Сергея, 15.10.1990 г.р. - гражданина РФ, причастного к убийствам гражданского населения и издевательствам над украинскими военнопленными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР МО.
"Псих" ликвидирован
Как отмечается, Зотов имел вполне соответствующий своим действиям позывной - "Псих", а свою позицию называл "могилой".
Военный преступник проходил службу в 35-й мотострелковой бригаде 41-й общевойсковой армии ВС РФ.
Перед гибелью в своей переписке Зотов хвастался званием старшего лейтенанта и должностью начальника группы розыска дезертиров - фактически руководителя так называемого заградотряда.
Хвастовство зверствами
Уже нейтрализованный "Псих" с гордостью упоминал свое имя в украинских списках военных преступников, фактически подтверждая свою причастность к совершенным преступлениям.
Тут констатація факта - що ті хто починав війну у 2022 році вже всі мертві - коса косить далі свіжаків... ссср-скій міф про дєда-фронтовіка що пройшов всю війну від початку до кінця - це міф що має бути розвіяним.
Якесь ЧМО вбило 10 чи закатувало 30 - а ми потім їх 1, а ударити по їх мирним ми не можем бо МИ Ж БЛ ХОРОШІ.
і того хоч на фронті у нас інколи 1 до 5 чи 1 до 10 а інколи і 1 до 25 втрати. Загальні втрати 1 до 2 якщо не 1 до 1.5
А тепер питання - коли виснажиться 26(так уже так) млн проти 140+?
Це перша, єдина і остання війна рф проти України.
це по-перше.
а по-друге, в Україні жидо-кацапи брехнею, підтасовками і маніпуляціями поставили таке керівництво, що ніколи і ні за що не дасть такого наказу, навіть якщо будуть сили і засоби!
Зразу видно,що людина в темі,на жаль таких як ви,обмаль.
Батяня бухав, лупасив мамку і сина, який всцикався від страху...
Виріс і пішов вбивати за гроші, щоб якось підняти своє его...
Там 50% таких, садюг...
Бо крім мужиків є ще баби, діти...