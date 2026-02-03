РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9218 посетителей онлайн
Новости Фото Уничтожение российских оккупантов
12 336 30

Силы обороны уничтожили российского военного преступника Зотова "Психа", который убивал гражданских и издевался над пленными, - ГУР

Силы обороны Украины уничтожили российского военного преступника. На одной из позиций оккупационных войск спецназовцы ГУР МО Украины обнаружили тело Зотова Сергея, 15.10.1990 г.р. - гражданина РФ, причастного к убийствам гражданского населения и издевательствам над украинскими военнопленными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР МО.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Псих" ликвидирован

Как отмечается, Зотов имел вполне соответствующий своим действиям позывной - "Псих", а свою позицию называл "могилой".

Военный преступник проходил службу в 35-й мотострелковой бригаде 41-й общевойсковой армии ВС РФ.

Перед гибелью в своей переписке Зотов хвастался званием старшего лейтенанта и должностью начальника группы розыска дезертиров - фактически руководителя так называемого заградотряда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский наемник из Кении ликвидирован в Донецкой области, - ГУР. ФОТОрепортаж

Хвастовство зверствами

Уже нейтрализованный "Псих" с гордостью упоминал свое имя в украинских списках военных преступников, фактически подтверждая свою причастность к совершенным преступлениям.

ликвидирован оккупант Зотов
ликвидирован оккупант Зотов
ликвидирован оккупант Зотов
ликвидирован оккупант Зотов
ликвидирован оккупант Зотов

Читайте также: ГУР разоблачило 66 судов "теневого флота" РФ, Ирана и Венесуэлы

Автор: 

ликвидация (4362) ГУР (792)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Типовий кацапський задрот...
Батяня бухав, лупасив мамку і сина, який всцикався від страху...
Виріс і пішов вбивати за гроші, щоб якось підняти своє его...
Там 50% таких, садюг...
показать весь комментарий
03.02.2026 11:50 Ответить
+21
***** також псих . Навіть схожі на їбло. Там пів недодержави психи решта дебіли і терпіли.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:45 Ответить
+11
тобто вбили випадково... який сенс рекламувати якусь погань
показать весь комментарий
03.02.2026 11:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто вбили випадково... який сенс рекламувати якусь погань
показать весь комментарий
03.02.2026 11:43 Ответить
ГУР випадково на одній із ворожих позицій, випадково виявили тіло воєнного злочинця. Вам не здається, що це виглядає як реклама Лото-Забави?
показать весь комментарий
03.02.2026 11:57 Ответить
розвєйте мисль коллега
показать весь комментарий
03.02.2026 12:01 Ответить
По позиции где заведомо находился ******** зотов ****** чем то тяжелым, после чего спецназ ГУР вышел убедиться что там все стало хорошо.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:29 Ответить
Тобі, як Артисту краще знати
Тут констатація факта - що ті хто починав війну у 2022 році вже всі мертві - коса косить далі свіжаків... ссср-скій міф про дєда-фронтовіка що пройшов всю війну від початку до кінця - це міф що має бути розвіяним.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:12 Ответить
нічо не поняв але цікаво
показать весь комментарий
03.02.2026 15:15 Ответить
Ще одного "Психа" "вилікували"від шизофренії і він став "хорошим лаптєногим".
показать весь комментарий
03.02.2026 16:04 Ответить
щось сьогодні багато психов на цензорі - "Вийшов командир роти, Псих, і каже: будеш Красавчиком." Джерело: https://censor.net/ua/r3598709
показать весь комментарий
04.02.2026 12:11 Ответить
От чому ми програємо КОЖНУ війну РФ.

Якесь ЧМО вбило 10 чи закатувало 30 - а ми потім їх 1, а ударити по їх мирним ми не можем бо МИ Ж БЛ ХОРОШІ.

і того хоч на фронті у нас інколи 1 до 5 чи 1 до 10 а інколи і 1 до 25 втрати. Загальні втрати 1 до 2 якщо не 1 до 1.5

А тепер питання - коли виснажиться 26(так уже так) млн проти 140+?
показать весь комментарий
03.02.2026 11:44 Ответить
Ніколи не виснажиться. Ця війна більша за військовий конфлікт, це війна України проти міжнародного тероризму до якої на боці України будуть долучатись всі цивілізовані країни світу.
показать весь комментарий
03.02.2026 12:54 Ответить
Не зрозумів, яку ще війну проти України вела росія з 1993 року?
Це перша, єдина і остання війна рф проти України.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:14 Ответить
Україна по мирних не може бити, бо в України тупо нема стільки сил і засобів, щоб розвалити там все в пух і прах, як це роблять кацапи на території України!
це по-перше.
а по-друге, в Україні жидо-кацапи брехнею, підтасовками і маніпуляціями поставили таке керівництво, що ніколи і ні за що не дасть такого наказу, навіть якщо будуть сили і засоби!
показать весь комментарий
04.02.2026 10:53 Ответить
в Україні жидо-кацапи брехнею, підтасовками і маніпуляціями поставили таке керівництво, що ніколи і ні за що не дасть такого наказу, навіть якщо будуть сили і засоби!
Зразу видно,що людина в темі,на жаль таких як ви,обмаль.
показать весь комментарий
04.02.2026 18:46 Ответить
***** також псих . Навіть схожі на їбло. Там пів недодержави психи решта дебіли і терпіли.
показать весь комментарий
03.02.2026 11:45 Ответить
на фото не один и тот же хрен
показать весь комментарий
03.02.2026 11:48 Ответить
Запарєбрікавим видніше на місці, вони своїх знають…
показать весь комментарий
03.02.2026 12:05 Ответить
Типовий кацапський задрот...
Батяня бухав, лупасив мамку і сина, який всцикався від страху...
Виріс і пішов вбивати за гроші, щоб якось підняти своє его...
Там 50% таких, садюг...
показать весь комментарий
03.02.2026 11:50 Ответить
А останні 50% хто? Такі ж самі... Щось ти, друже, не те пишеш.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:16 Ответить
50 процентов кто и 50 процентов кого.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:18 Ответить
50% населення !
Бо крім мужиків є ще баби, діти...
показать весь комментарий
03.02.2026 15:13 Ответить
Да там більше 80% психічно хворих.
показать весь комментарий
04.02.2026 18:47 Ответить
Батi там й близко не було. Мамка працювала хвойдою на трасi .
показать весь комментарий
03.02.2026 16:36 Ответить
Да, теперь придётся этому психу в Аду психовать чтобы не забывали поддерживать нужную температуру смолы в котле...
показать весь комментарий
03.02.2026 11:54 Ответить
зачем так много фото этого ****** ? достаточно 1-2
показать весь комментарий
03.02.2026 12:22 Ответить
жертва отріцательного генетичного отбору.для нього смерть - благо.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:17 Ответить
Издеваться над пленными и безоружными гражданскими ни храбрости ни ума не надо. ***** потому и геройствовал перед безоружными что чувствовал свою неполноценность, свою ущербность перед нормальными людьми. Земля тебе раскалёнными шипами,паскуда
показать весь комментарий
03.02.2026 13:21 Ответить
Випадково знайшли , а випадково шкура з нього не злізла?
показать весь комментарий
03.02.2026 14:24 Ответить
А цілу фотосесію присвячувати цьому покидьку обов'язково було?
показать весь комментарий
03.02.2026 17:44 Ответить
Єдине його фото, яке тут має бути, це те, де його понівечене тіло.
показать весь комментарий
04.02.2026 03:41 Ответить
Дивився на фото , чомусь згадав Балабанова та "груз 200".
показать весь комментарий
04.02.2026 12:39 Ответить
 
 