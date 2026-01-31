Российский наемник из Кении ликвидирован в Донецкой области, — ГУР

На одной из позиций российских оккупационных войск военные разведчики обнаружили тело Клинтона Ньяпара Могесы, гражданина Республики Кения, 1997 года рождения.

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, кениец жил и работал в Катаре, а впоследствии подписал контракт с ВС РФ и был направлен в одно из штурмовых подразделений оккупационных войск.

После непродолжительной подготовки наемник Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области.

В ГУР отмечают, что тело погибшего кенийца россияне не эвакуировали, а семья не получила никаких выплат и даже объяснений от российской стороны.

Обнаружены паспорта еще двух кенийцев

Сообщается, что у ликвидированного наемника обнаружили паспорта еще двух граждан Кении — вероятно, таких же завербованных жертв, которых Россия готовит бросить в следующие штурмы.

ГУР предупреждает

"Клинтон Могеса мог и дальше жить и работать в безопасном и богатом Катаре. Вместо этого он стал очередным доказательством того, что для российской армии иностранцы — это лишь одноразовый ресурс, обреченный на смерть", — отмечают в разведке.

ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на ее территории, особенно — нелегальной: "Поездка в Россию — это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить".

+12
Вночі бути чорним це +.А на снігу -.Африканський найманець приїхав взимку-лошара.
31.01.2026 15:08 Ответить
+9
Позитивний апартеїд.
31.01.2026 15:05 Ответить
+9
Дякую.
Ага, значит треба поливати.
31.01.2026 15:40 Ответить
кацапчики дали воину автомат без магазина и отстрелянную трубу РПГ - иди защищай русскоязычных
31.01.2026 15:36 Ответить
Позитивний апартеїд.
31.01.2026 15:05 Ответить
Вночі бути чорним це +.А на снігу -.Африканський найманець приїхав взимку-лошара.
31.01.2026 15:08 Ответить
Ех, дарма його Клінтоном назвали, треба буро владіміром
31.01.2026 15:09 Ответить
не велика різниця
31.01.2026 17:16 Ответить
Ні, х*ло є тільки одне)
31.01.2026 19:42 Ответить
Чому нема натуралістичного фото зажмуреного кенійського наймагця, чи того, що від нього залишилось? Саме такі фото відбивають наміри його братів по розуму займатися військовим найманством.
31.01.2026 15:14 Ответить
Йо, мен. Сап?
31.01.2026 15:17 Ответить
Йо-йо, бро...
Кинуло,падло, рідну Катарщину, атвєдал баяры...
31.01.2026 21:05 Ответить
Креп, дю.
31.01.2026 21:09 Ответить
Шіт хепенс.
31.01.2026 21:11 Ответить
А жив би собі у той Кунії, банани б з бататами б їв, ні, воно нашого сала з картопелькою забажало.
До речі, хтосьзнає, як швидко кінійці в нашой землі перепривають на чорнозем? Я розумію шо кенієць пропущений через здичалу свиню або лисицю перепривають швидчи, а ось так, у натуральному вигляді?
31.01.2026 15:19 Ответить
Это зависит, в первую очередь, от того где прикопают. Если на возвышенности да в песочке лет 10 надо. А где к воде поближе хватает три года.
31.01.2026 15:26 Ответить
Дякую.
Ага, значит треба поливати.
31.01.2026 15:40 Ответить
А якщо поливать літніми дощами, то розкладається за літо... У травні 22-го, за звичкою, поїхав на луг, за місто. Там у кінці травня дозріває лугова полуниця. Ц "родичка" лісової суниці - кущики вдвічі-втричі вищі, ягоди вдвічі крупніші, і не червоного, а темно-рожевого кольору. Її не так уже багато - але це вже "традиція"... Приїхав - а там, поряд з невеликою болотянкою, кацапа черви жеруть. Занесло його, десь в березні, від траси, на луговину. Там і здох. Смердів неймовірно... Зателефонував знайомому, який зі мною полуницю збирає, щоб не їхав туди. Восени телефонує: "За літо, під дощами, сонцем, і з роботою червів, залишилися тільки кістки. Зібрав та викинув у болото...".
Минулого року телефонував - "урожайність" полуниці, виросла...
31.01.2026 18:47 Ответить
Капець історія! ))) Якщо не секрет, то в якому районі це було?
31.01.2026 20:50 Ответить
Чернігівщина. Луг між авторасою та залізницею. За авторасою Халявин, а за залізницею - Деснянка...
01.02.2026 00:14 Ответить
В нас на Київщині, Іванківський р-н, теж їхній трупак під лісом лежав. Місцеві не хотіли прикопувати, казали, що нехай перш ворони наїдяться.
01.02.2026 02:37 Ответить
У нас під Вербичами, валявся такий, три дні... Кацапи забирать відмовлялися. Викопали яму у посадці, пи дорозі, накинули віжки на ноги, відтягли туди, і прикопали...
01.02.2026 02:55 Ответить
Лисицы-чернабурки...
31.01.2026 21:08 Ответить
А где фото ликвидированного ноусера?
31.01.2026 15:28 Ответить
приїхав захищати рускоязичних слонів на Донеччині.
31.01.2026 15:29 Ответить
Клінтон
обама
трамп...
31.01.2026 15:30 Ответить
- База, база я 56-ой. У нас проблемы, попадание в левое крыло.
- Я база. Ясно 56-й вычеркиваю.
31.01.2026 15:38 Ответить
23 березня 2020 року в Ужгороді (Закарпаття) у родині ромів народився хлопчик, якого назвали Зеленський. Повне ім'я дитини -

Дьопйош Зеленський Євгенович. Мати дитини, Магдалина, вирішила дати таке ім'я на честь президента України Володимира Зеленського. Хлопчик став шостою дитиною в родині, яка проживає в таборі на околиці міста

двойнік....
чи "операція прєємнік" ?

хітьор дьЄрмак, ох хітьор - зробить реінкарнацію і буде у нас новий далай-ЗЄлама

.
31.01.2026 17:23 Ответить
На первом фото не видно. На остальных двух он в разных касках (фото в разное время) но везде автомат без рожка. Это дали сфоткаться? даже кацапы понимают что такое обезьяна с гранатой автоматом это опасно. И нигерам оружие не давать.
31.01.2026 15:34 Ответить
Шукач пригод, ну що чорнозем український стане ще чорнішим
31.01.2026 15:37 Ответить
Здох максім і ху...... з ним
31.01.2026 15:45 Ответить
Даже шампанзе дають АК з магазином!
31.01.2026 15:46 Ответить
31.01.2026 15:46 Ответить
У листопаді 2025 року уряд Кенії оголосив про нову угоду з Катаром, яка відкриває ще 13 000 вакансій для кенійських фахівців і молоді. Громадяни Кенії в Катарі зазвичай працюють у секторах з низькою та середньою кваліфікацією, хоча останнім часом зростає попит і на професійні кадри. Значна кількість кенійців працює охоронцями.Судячи з його фото у білій сорочці з погонами - він таки мабуть ім і прцював десь у готелі.... Мінімальна заробітна плата там встановлена законом на рівні близько $275 на місяць . А якщо роботодавець не забезпечує проживання та харчування, він зобов'язаний доплачувати ще за житло та за їжу. Таким чином, загальний місячний мінімум становить приблизно $495. Але ж цей дурень вочевидь захотів заробити по швидкому і побільше..... Бо рф пропонує африканським новобранцям, відразу одноразову виплату за підписання контракту: зазвичай становить близько $2 000 - $2 700. А потім ще щомісячне грошове забезпечення: обіцяна зарплата коливається від $2 200 до $2 500. Отримавши відразу перші гроші після підписання контракту, про небезпеку вони не думають , а тільки рахуюють скільки вони зароблять грошей... Але ж як показує життя - як правило це були іхні перші і останні отримані гроші, Бо іноземних найманців використовують переважно у ,,м'ясних штурмах'' як витратний одноразовий матеріал і живуть вони дуже недовго..... Але враховуючи величезне населення африканських краін і іх дуже низький життевий рівень, бажаючих поіхати на війну на заробітки там завжди буде достатньо і там просто нескінченний ресурс для поповнення арміі рф ,,свіжим м'ясом''....
31.01.2026 15:50 Ответить
а який інтерес кацапам платити 2к зелені солдату, якого вб'ють у першому ж бою?
31.01.2026 20:46 Ответить
Інтерес дуже великий, бо своїм вони мусять платити по 25-50 тис. дол., (залежить від регіону) лише за підписання контракту. Потім щомісячна зарплата 2-3 тис. дол., поранення - 30 тис. дол., і за жмура платять 100-120 тис. дол. А цьому ноусеру 2 штуки в зуби пихнули і більш нічого, ні він, ні його сім'я не отримають.
31.01.2026 20:59 Ответить
Для московіі найманець - це ,,одноразовий'' ресурс. За загиблого російського під@ра на болотах мають виплатити його родині близько $150,000 - $160,000 (понад 14 млн рублів). У випадку з африканцями ці зобов'язання часто просто ігноруються: тіла не евакуюють, їх записують як ,,зниклих безвісти'', а родичі в Африці не мають ані юридичних важелів,ані можливостей щоб вибити гроші з міноборони недокраіни . Навіть бонус у $2,000 - це мізер порівняно з компенсацією за ,,свого'' Тому Інтерес і полягає у тому, що 2к баксів - це в 70 разів дешевше, ніж платити 150 тисяч родині кацапа за труп. Африканця можна просто кинути гнити в полі, і ніхто на болотах і не спитає, де він подівся. Це проста і цинічна математика економії на смертях своїх громадян.....
31.01.2026 22:16 Ответить
А ведь где-то на Рязанщине его ждала беременная невеста...
31.01.2026 16:01 Ответить
... ну тоді індійця народить - делов на пьять копійок

31.01.2026 17:29 Ответить
Бибизяне даже кидары побоялись дать магазин с патронами к автомату.
31.01.2026 16:27 Ответить
Буданга матанга!
31.01.2026 16:30 Ответить
От мене насторожує однострій цього дурепи. Він вдягнутий у піксельку. А це наш,український військовий захисний малюнок..
31.01.2026 16:33 Ответить
А ти думаєш - вони трофейну не натягують? Кацапський "ратнік" розповзається через кілька місяців носіння. Знаю два факти, від очевидців - сусідів по дому. Одни - син сусіда. Потрапив під окупацію, в селі, під Черніговом.. Розказував: "Березень 22-го. Вже весна пішла. Грязюка непролазна. Ідуть кацапи через дорогу. Один ніяк ногу не витягне, з грязюки. Смикає ногою, вириває з болота. Черевик на нозі, а підошва - в грязі...". Привозив їх форму (украли з покинутої машини) Чиста синтетика - розповзається по швах, під час носіння. Тому вони, потрапивши в контакт з відкритим вогнем, "плавляться" заживо... (про ту синтетику я вперше почув від колишнього однокурсника. Той - полковником ЗС РФ, був, у 2008-му. Я його спитав саме про вогненебезпечність - бо по молодості самі носили "стєкляшку". Мовчки знизав плечима...)
Другий випадок - інший сусід, після того, як кацапи втекли, поїхав у село - город виорать та підготувать під городину. Пішов у комору - взуть гумові чоботи. А їх немає! Зате на їх місці стоять кацапські черевики, поношені. Підняв. Легенькі. Зрадів - "О, на город взуватиму!" А потім глянув усередину. І через черевики підлогу побачив...
За нашою взуванкою кацапи ганялися ще в часи АТО - і трофеїли, і з убитих та поранених, знімали...
31.01.2026 19:10 Ответить
Єтім, мачєвінай....
31.01.2026 21:15 Ответить
Десь ридає безутішна Моніка
31.01.2026 17:15 Ответить
Це "позитивна дискримінація а-ля рус".
31.01.2026 22:10 Ответить
kill nigga
01.02.2026 00:21 Ответить
 
 