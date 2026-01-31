Российский наемник из Кении ликвидирован в Донецкой области, — ГУР

На одной из позиций российских оккупационных войск военные разведчики обнаружили тело Клинтона Ньяпара Могесы, гражданина Республики Кения, 1997 года рождения.

Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, кениец жил и работал в Катаре, а впоследствии подписал контракт с ВС РФ и был направлен в одно из штурмовых подразделений оккупационных войск.



После непродолжительной подготовки наемник Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области.



В ГУР отмечают, что тело погибшего кенийца россияне не эвакуировали, а семья не получила никаких выплат и даже объяснений от российской стороны.

Обнаружены паспорта еще двух кенийцев

Сообщается, что у ликвидированного наемника обнаружили паспорта еще двух граждан Кении — вероятно, таких же завербованных жертв, которых Россия готовит бросить в следующие штурмы.

ГУР предупреждает

"Клинтон Могеса мог и дальше жить и работать в безопасном и богатом Катаре. Вместо этого он стал очередным доказательством того, что для российской армии иностранцы — это лишь одноразовый ресурс, обреченный на смерть", — отмечают в разведке.

ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на ее территории, особенно — нелегальной: "Поездка в Россию — это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить".