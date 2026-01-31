Российский наемник из Кении ликвидирован в Донецкой области, — ГУР
На одной из позиций российских оккупационных войск военные разведчики обнаружили тело Клинтона Ньяпара Могесы, гражданина Республики Кения, 1997 года рождения.
Об этом сообщает Главное управление разведки, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, кениец жил и работал в Катаре, а впоследствии подписал контракт с ВС РФ и был направлен в одно из штурмовых подразделений оккупационных войск.
После непродолжительной подготовки наемник Могеса погиб во время "мясного штурма" в Донецкой области.
В ГУР отмечают, что тело погибшего кенийца россияне не эвакуировали, а семья не получила никаких выплат и даже объяснений от российской стороны.
Обнаружены паспорта еще двух кенийцев
Сообщается, что у ликвидированного наемника обнаружили паспорта еще двух граждан Кении — вероятно, таких же завербованных жертв, которых Россия готовит бросить в следующие штурмы.
ГУР предупреждает
"Клинтон Могеса мог и дальше жить и работать в безопасном и богатом Катаре. Вместо этого он стал очередным доказательством того, что для российской армии иностранцы — это лишь одноразовый ресурс, обреченный на смерть", — отмечают в разведке.
ГУР МО Украины предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любой работы на ее территории, особенно — нелегальной: "Поездка в Россию — это реальный шанс оказаться в штурмовой роте без подготовки и шанса выжить".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кинуло,падло, рідну Катарщину, атвєдал баяры...
До речі, хтосьзнає, як швидко кінійці в нашой землі перепривають на чорнозем? Я розумію шо кенієць пропущений через здичалу свиню або лисицю перепривають швидчи, а ось так, у натуральному вигляді?
Ага, значит треба поливати.
Минулого року телефонував - "урожайність" полуниці, виросла...
Клінтонобама
трамп...
- Я база. Ясно 56-й вычеркиваю.
Дьопйош Зеленський Євгенович. Мати дитини, Магдалина, вирішила дати таке ім'я на честь президента України Володимира Зеленського. Хлопчик став шостою дитиною в родині, яка проживає в таборі на околиці міста
двойнік....
чи "операція прєємнік" ?
хітьор дьЄрмак, ох хітьор - зробить реінкарнацію і буде у нас новий далай-ЗЄлама
.
гранатойавтоматом это опасно. И нигерам оружие не давать.
Другий випадок - інший сусід, після того, як кацапи втекли, поїхав у село - город виорать та підготувать під городину. Пішов у комору - взуть гумові чоботи. А їх немає! Зате на їх місці стоять кацапські черевики, поношені. Підняв. Легенькі. Зрадів - "О, на город взуватиму!" А потім глянув усередину. І через черевики підлогу побачив...
За нашою взуванкою кацапи ганялися ще в часи АТО - і трофеїли, і з убитих та поранених, знімали...