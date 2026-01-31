УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8349 відвідувачів онлайн
Новини Фото Іноземні найманці в армії РФ
5 419 48

Російського найманця з Кенії ліквідовано на Донеччині, - ГУР

На одній із позицій російських окупаційних військ воєнні розвідники виявили тіло Клінтона Ньяпара Могеси, громадянина Республіки Кенія, 1997 року народження.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Ліквідовано найманця РФ із Кенії

Що відомо?

Як зазначається, кенієць жив і працював у Катарі, а згодом – підписав контракт з зс рф та був направлений до одного зі штурмових підрозділів окупаційних військ.

Після нетривалої підготовки, найманець Могеса загинув під час "м’ясного штурму" на Донеччині.

У ГУР зауважують, що тіло загиблого кенійця росіяни не евакуювали, а родина не отримала жодних виплат та навіть пояснень від російської сторони.

Ліквідовано найманця РФ із Кенії

Виявлено паспорти ще двох кенійців

Повідомляється, що в ліквідованого найманця виявили паспорти ще двох громадян Кенії — імовірно, таких самих завербованих жертв, яких росія готує кинути в наступні штурми.

ГУР застерігає

"Клінтон Могеса міг і надалі жити та працювати в безпечному й заможному Катарі. Натомість він став черговим доказом того, що для російської армії іноземці — це лише одноразовий ресурс, приречений на смерть", - наголошують у розвідці.

Ліквідовано найманця РФ із Кенії

ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до рф та будь-якої роботи на її території, особливо — нелегальної: "Поїздка до росії — це реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і шансу вижити".

Ліквідовано найманця РФ із Кенії

Автор: 

Кенія (40) ліквідація (4745) найманці рф (2058) ГУР (868)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Вночі бути чорним це +.А на снігу -.Африканський найманець приїхав взимку-лошара.
показати весь коментар
31.01.2026 15:08 Відповісти
+9
Позитивний апартеїд.
показати весь коментар
31.01.2026 15:05 Відповісти
+9
Дякую.
Ага, значит треба поливати.
показати весь коментар
31.01.2026 15:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапчики дали воину автомат без магазина и отстрелянную трубу РПГ - иди защищай русскоязычных
показати весь коментар
31.01.2026 15:36 Відповісти
Позитивний апартеїд.
показати весь коментар
31.01.2026 15:05 Відповісти
Вночі бути чорним це +.А на снігу -.Африканський найманець приїхав взимку-лошара.
показати весь коментар
31.01.2026 15:08 Відповісти
Ех, дарма його Клінтоном назвали, треба буро владіміром
показати весь коментар
31.01.2026 15:09 Відповісти
не велика різниця
показати весь коментар
31.01.2026 17:16 Відповісти
Ні, х*ло є тільки одне)
показати весь коментар
31.01.2026 19:42 Відповісти
Чому нема натуралістичного фото зажмуреного кенійського наймагця, чи того, що від нього залишилось? Саме такі фото відбивають наміри його братів по розуму займатися військовим найманством.
показати весь коментар
31.01.2026 15:14 Відповісти
Йо, мен. Сап?
показати весь коментар
31.01.2026 15:17 Відповісти
Йо-йо, бро...
Кинуло,падло, рідну Катарщину, атвєдал баяры...
показати весь коментар
31.01.2026 21:05 Відповісти
Креп, дю.
показати весь коментар
31.01.2026 21:09 Відповісти
Шіт хепенс.
показати весь коментар
31.01.2026 21:11 Відповісти
А жив би собі у той Кунії, банани б з бататами б їв, ні, воно нашого сала з картопелькою забажало.
До речі, хтосьзнає, як швидко кінійці в нашой землі перепривають на чорнозем? Я розумію шо кенієць пропущений через здичалу свиню або лисицю перепривають швидчи, а ось так, у натуральному вигляді?
показати весь коментар
31.01.2026 15:19 Відповісти
Это зависит, в первую очередь, от того где прикопают. Если на возвышенности да в песочке лет 10 надо. А где к воде поближе хватает три года.
показати весь коментар
31.01.2026 15:26 Відповісти
Дякую.
Ага, значит треба поливати.
показати весь коментар
31.01.2026 15:40 Відповісти
А якщо поливать літніми дощами, то розкладається за літо... У травні 22-го, за звичкою, поїхав на луг, за місто. Там у кінці травня дозріває лугова полуниця. Ц "родичка" лісової суниці - кущики вдвічі-втричі вищі, ягоди вдвічі крупніші, і не червоного, а темно-рожевого кольору. Її не так уже багато - але це вже "традиція"... Приїхав - а там, поряд з невеликою болотянкою, кацапа черви жеруть. Занесло його, десь в березні, від траси, на луговину. Там і здох. Смердів неймовірно... Зателефонував знайомому, який зі мною полуницю збирає, щоб не їхав туди. Восени телефонує: "За літо, під дощами, сонцем, і з роботою червів, залишилися тільки кістки. Зібрав та викинув у болото...".
Минулого року телефонував - "урожайність" полуниці, виросла...
показати весь коментар
31.01.2026 18:47 Відповісти
Капець історія! ))) Якщо не секрет, то в якому районі це було?
показати весь коментар
31.01.2026 20:50 Відповісти
Чернігівщина. Луг між авторасою та залізницею. За авторасою Халявин, а за залізницею - Деснянка...
показати весь коментар
01.02.2026 00:14 Відповісти
В нас на Київщині, Іванківський р-н, теж їхній трупак під лісом лежав. Місцеві не хотіли прикопувати, казали, що нехай перш ворони наїдяться.
показати весь коментар
01.02.2026 02:37 Відповісти
У нас під Вербичами, валявся такий, три дні... Кацапи забирать відмовлялися. Викопали яму у посадці, пи дорозі, накинули віжки на ноги, відтягли туди, і прикопали...
показати весь коментар
01.02.2026 02:55 Відповісти
Лисицы-чернабурки...
показати весь коментар
31.01.2026 21:08 Відповісти
А где фото ликвидированного ноусера?
показати весь коментар
31.01.2026 15:28 Відповісти
приїхав захищати рускоязичних слонів на Донеччині.
показати весь коментар
31.01.2026 15:29 Відповісти
Клінтон
обама
трамп...
показати весь коментар
31.01.2026 15:30 Відповісти
- База, база я 56-ой. У нас проблемы, попадание в левое крыло.
- Я база. Ясно 56-й вычеркиваю.
показати весь коментар
31.01.2026 15:38 Відповісти
23 березня 2020 року в Ужгороді (Закарпаття) у родині ромів народився хлопчик, якого назвали Зеленський. Повне ім'я дитини -

Дьопйош Зеленський Євгенович. Мати дитини, Магдалина, вирішила дати таке ім'я на честь президента України Володимира Зеленського. Хлопчик став шостою дитиною в родині, яка проживає в таборі на околиці міста

двойнік....
чи "операція прєємнік" ?

хітьор дьЄрмак, ох хітьор - зробить реінкарнацію і буде у нас новий далай-ЗЄлама

.
показати весь коментар
31.01.2026 17:23 Відповісти
На первом фото не видно. На остальных двух он в разных касках (фото в разное время) но везде автомат без рожка. Это дали сфоткаться? даже кацапы понимают что такое обезьяна с гранатой автоматом это опасно. И нигерам оружие не давать.
показати весь коментар
31.01.2026 15:34 Відповісти
Шукач пригод, ну що чорнозем український стане ще чорнішим
показати весь коментар
31.01.2026 15:37 Відповісти
Здох максім і ху...... з ним
показати весь коментар
31.01.2026 15:45 Відповісти
Даже шампанзе дають АК з магазином!
показати весь коментар
31.01.2026 15:46 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2026 15:46 Відповісти
У листопаді 2025 року уряд Кенії оголосив про нову угоду з Катаром, яка відкриває ще 13 000 вакансій для кенійських фахівців і молоді. Громадяни Кенії в Катарі зазвичай працюють у секторах з низькою та середньою кваліфікацією, хоча останнім часом зростає попит і на професійні кадри. Значна кількість кенійців працює охоронцями.Судячи з його фото у білій сорочці з погонами - він таки мабуть ім і прцював десь у готелі.... Мінімальна заробітна плата там встановлена законом на рівні близько $275 на місяць . А якщо роботодавець не забезпечує проживання та харчування, він зобов'язаний доплачувати ще за житло та за їжу. Таким чином, загальний місячний мінімум становить приблизно $495. Але ж цей дурень вочевидь захотів заробити по швидкому і побільше..... Бо рф пропонує африканським новобранцям, відразу одноразову виплату за підписання контракту: зазвичай становить близько $2 000 - $2 700. А потім ще щомісячне грошове забезпечення: обіцяна зарплата коливається від $2 200 до $2 500. Отримавши відразу перші гроші після підписання контракту, про небезпеку вони не думають , а тільки рахуюють скільки вони зароблять грошей... Але ж як показує життя - як правило це були іхні перші і останні отримані гроші, Бо іноземних найманців використовують переважно у ,,м'ясних штурмах'' як витратний одноразовий матеріал і живуть вони дуже недовго..... Але враховуючи величезне населення африканських краін і іх дуже низький життевий рівень, бажаючих поіхати на війну на заробітки там завжди буде достатньо і там просто нескінченний ресурс для поповнення арміі рф ,,свіжим м'ясом''....
показати весь коментар
31.01.2026 15:50 Відповісти
а який інтерес кацапам платити 2к зелені солдату, якого вб'ють у першому ж бою?
показати весь коментар
31.01.2026 20:46 Відповісти
Інтерес дуже великий, бо своїм вони мусять платити по 25-50 тис. дол., (залежить від регіону) лише за підписання контракту. Потім щомісячна зарплата 2-3 тис. дол., поранення - 30 тис. дол., і за жмура платять 100-120 тис. дол. А цьому ноусеру 2 штуки в зуби пихнули і більш нічого, ні він, ні його сім'я не отримають.
показати весь коментар
31.01.2026 20:59 Відповісти
Для московіі найманець - це ,,одноразовий'' ресурс. За загиблого російського під@ра на болотах мають виплатити його родині близько $150,000 - $160,000 (понад 14 млн рублів). У випадку з африканцями ці зобов'язання часто просто ігноруються: тіла не евакуюють, їх записують як ,,зниклих безвісти'', а родичі в Африці не мають ані юридичних важелів,ані можливостей щоб вибити гроші з міноборони недокраіни . Навіть бонус у $2,000 - це мізер порівняно з компенсацією за ,,свого'' Тому Інтерес і полягає у тому, що 2к баксів - це в 70 разів дешевше, ніж платити 150 тисяч родині кацапа за труп. Африканця можна просто кинути гнити в полі, і ніхто на болотах і не спитає, де він подівся. Це проста і цинічна математика економії на смертях своїх громадян.....
показати весь коментар
31.01.2026 22:16 Відповісти
А ведь где-то на Рязанщине его ждала беременная невеста...
показати весь коментар
31.01.2026 16:01 Відповісти
... ну тоді індійця народить - делов на пьять копійок

показати весь коментар
31.01.2026 17:29 Відповісти
Бибизяне даже кидары побоялись дать магазин с патронами к автомату.
показати весь коментар
31.01.2026 16:27 Відповісти
Буданга матанга!
показати весь коментар
31.01.2026 16:30 Відповісти
От мене насторожує однострій цього дурепи. Він вдягнутий у піксельку. А це наш,український військовий захисний малюнок..
показати весь коментар
31.01.2026 16:33 Відповісти
А ти думаєш - вони трофейну не натягують? Кацапський "ратнік" розповзається через кілька місяців носіння. Знаю два факти, від очевидців - сусідів по дому. Одни - син сусіда. Потрапив під окупацію, в селі, під Черніговом.. Розказував: "Березень 22-го. Вже весна пішла. Грязюка непролазна. Ідуть кацапи через дорогу. Один ніяк ногу не витягне, з грязюки. Смикає ногою, вириває з болота. Черевик на нозі, а підошва - в грязі...". Привозив їх форму (украли з покинутої машини) Чиста синтетика - розповзається по швах, під час носіння. Тому вони, потрапивши в контакт з відкритим вогнем, "плавляться" заживо... (про ту синтетику я вперше почув від колишнього однокурсника. Той - полковником ЗС РФ, був, у 2008-му. Я його спитав саме про вогненебезпечність - бо по молодості самі носили "стєкляшку". Мовчки знизав плечима...)
Другий випадок - інший сусід, після того, як кацапи втекли, поїхав у село - город виорать та підготувать під городину. Пішов у комору - взуть гумові чоботи. А їх немає! Зате на їх місці стоять кацапські черевики, поношені. Підняв. Легенькі. Зрадів - "О, на город взуватиму!" А потім глянув усередину. І через черевики підлогу побачив...
За нашою взуванкою кацапи ганялися ще в часи АТО - і трофеїли, і з убитих та поранених, знімали...
показати весь коментар
31.01.2026 19:10 Відповісти
Єтім, мачєвінай....
показати весь коментар
31.01.2026 21:15 Відповісти
Десь ридає безутішна Моніка
показати весь коментар
31.01.2026 17:15 Відповісти
Це "позитивна дискримінація а-ля рус".
показати весь коментар
31.01.2026 22:10 Відповісти
kill nigga
показати весь коментар
01.02.2026 00:21 Відповісти
 
 