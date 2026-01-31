Російського найманця з Кенії ліквідовано на Донеччині, - ГУР

На одній із позицій російських окупаційних військ воєнні розвідники виявили тіло Клінтона Ньяпара Могеси, громадянина Республіки Кенія, 1997 року народження.

Про це повідомляє Головне управління розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, кенієць жив і працював у Катарі, а згодом – підписав контракт з зс рф та був направлений до одного зі штурмових підрозділів окупаційних військ.



Після нетривалої підготовки, найманець Могеса загинув під час "м’ясного штурму" на Донеччині.



У ГУР зауважують, що тіло загиблого кенійця росіяни не евакуювали, а родина не отримала жодних виплат та навіть пояснень від російської сторони.

Виявлено паспорти ще двох кенійців

Повідомляється, що в ліквідованого найманця виявили паспорти ще двох громадян Кенії — імовірно, таких самих завербованих жертв, яких росія готує кинути в наступні штурми.

ГУР застерігає

"Клінтон Могеса міг і надалі жити та працювати в безпечному й заможному Катарі. Натомість він став черговим доказом того, що для російської армії іноземці — це лише одноразовий ресурс, приречений на смерть", - наголошують у розвідці.

ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до рф та будь-якої роботи на її території, особливо — нелегальної: "Поїздка до росії — це реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і шансу вижити".