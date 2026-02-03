Танк Leopard уничтожает остатки вражеской пехоты на восточных окраинах Гришино
Leopard 155-й ОМБр уничтожил остатки вражеской пехоты на восточных окраинах Гришино.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
Детали
Как отмечается, в населенный пункт враг сумел пробраться после неудачного механизированного штурма, который состоялся на прошлой неделе, в направлении Гришино.
"Часть россиян пытались закрепиться на восточных окраинах села и в дальнейшем использовать застройку для выхода в тыл украинских подразделений. Остатки оккупантов вовремя обнаружили благодаря взаимодействию 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской с другими смежными подразделениями в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ", - говорится в сообщении.
Для уничтожения врага привлекли экипаж танка Leopard 2
Поэтому для уничтожения противника 155 ОМБр приняло решение задействовать экипаж танка Leopard 2.
Танк нанес удар по врагу, который скрывался в жилых домах и хозяйственных постройках.
Остатки вражеской пехоты, прорвавшиеся после штурма, ликвидированы.
На опубликованном видео от первого лица зафиксирована боевая работа танкового экипажа 155-й ОМБр на восточных окраинах Гришино.
Офіс простих рішень.
Коли б Заходу потрібна насправді була б заморозка війни, то вони б просто дали б достатньо зброї та грошей на збою. рашка НІКОЛИ не захоче миру, поки захоплює нові території щодня.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою. А у випадку загрози обвалу фронту Захід просто дасть достатньо зброї та грошей на зброю. А безкоштовно виловлена на вулицях піхота - це лише економія на дорогій західній зброї.
Тобто усі ці смерті, уся ця бусифікація - це даремно і лише економить Заходу гроші на зброю.
Донбас - це не їх край. У них родичі вже в ЄС і єдине, що їм заважає назавжди втекти з вільної країни вільних людей - це українська влада.