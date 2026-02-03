Танк Leopard уничтожает остатки вражеской пехоты на восточных окраинах Гришино

Leopard 155-й ОМБр уничтожил остатки вражеской пехоты на восточных окраинах Гришино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Детали

Как отмечается, в населенный пункт враг сумел пробраться после неудачного механизированного штурма, который состоялся на прошлой неделе, в направлении Гришино.

"Часть россиян пытались закрепиться на восточных окраинах села и в дальнейшем использовать застройку для выхода в тыл украинских подразделений. Остатки оккупантов вовремя обнаружили благодаря взаимодействию 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской с другими смежными подразделениями в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ", - говорится в сообщении.

Для уничтожения врага привлекли экипаж танка Leopard 2

Поэтому для уничтожения противника 155 ОМБр приняло решение задействовать экипаж танка Leopard 2.

Танк нанес удар по врагу, который скрывался в жилых домах и хозяйственных постройках.

Остатки вражеской пехоты, прорвавшиеся после штурма, ликвидированы.

На опубликованном видео от первого лица зафиксирована боевая работа танкового экипажа 155-й ОМБр на восточных окраинах Гришино.

ДШВ Десантно-штурмовые войска (450) Гришино (72)
Топ комментарии
+4
Екіпажу і "Леопарду" - велика дяка !!!
показать весь комментарий
03.02.2026 15:23 Ответить
+3
Черговий прорив оборони ворогом, потрібна мобілізація молоді!
показать весь комментарий
03.02.2026 15:19 Ответить
+3
Правильно! Заб'ємо ворога лопатами! А ти підеш в авангарді, ногами виявлятимеш міни, а головою - снайперів та дрони. Даєш мобілізацію 10 млн. українців! Тільки перемога!
Офіс простих рішень.
показать весь комментарий
03.02.2026 15:39 Ответить
Якщо не буде мобілізації в українську армію, то обов'язково станеться мобілізація в кацапську. Такі закони війни. Так було завжди і усюди.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:40 Ответить
Якщо станеться мобілізація в кацапську, то українці переб'ють окупантів. рашисти не настільки дурні, що давати ворогу зброю. А на Донбасі живе російськомовна вата, що голосувала за Януковича та Медведчука.
показать весь комментарий
03.02.2026 20:33 Ответить
В мене в бригаді вакантних посад більше 2 тис. Хто буде воювати? Ти? То йди, чого ти сидиш в тилу? Не хочеш? Тоді потрібно мобілізовувати молодь!
показать весь комментарий
04.02.2026 10:02 Ответить
Так задумано Заходом: Україна повинна відступати щоб мотивувати рашку воювати!
Коли б Заходу потрібна насправді була б заморозка війни, то вони б просто дали б достатньо зброї та грошей на збою. рашка НІКОЛИ не захоче миру, поки захоплює нові території щодня.
Але Заходу потрібне вічне військове ослаблення рашки, тому рашка повинна хотіти воювати, тому Україна повинна виглядати слабкою. Тому Захід штучно обмежує Україну, але українська влада намагається компенсувати ці обмеження піхотою. А у випадку загрози обвалу фронту Захід просто дасть достатньо зброї та грошей на зброю. А безкоштовно виловлена на вулицях піхота - це лише економія на дорогій західній зброї.
Тобто усі ці смерті, уся ця бусифікація - це даремно і лише економить Заходу гроші на зброю.
показать весь комментарий
04.02.2026 16:25 Ответить
У нас рівноправ'я і не повинно бути дискримінація за статтю та віком. Тому треба або мобілізувати молодь та жінок, або нікого не мобілізувати.
показать весь комментарий
04.02.2026 16:30 Ответить
То чого не відкрити кордони? Бережеш мобілізаційний ресурс для ворога?
показать весь комментарий
03.02.2026 20:45 Ответить
А хто буде край боронити?
показать весь комментарий
04.02.2026 06:27 Ответить
Воювати повинні дрони, а не люди. Піхота - це лише дешева альтернатива дронам. Ваші заклики воювати піхотою замість дронів - це фактично заклики до ГЕНОЦИДУ українців.
Донбас - це не їх край. У них родичі вже в ЄС і єдине, що їм заважає назавжди втекти з вільної країни вільних людей - це українська влада.
показать весь комментарий
04.02.2026 16:19 Ответить
Трохи не так: по карті https://deepstatemap.live/#13/48.3063318/37.0980835 кацапи вже окупували південь Гришиного, аж ніяк не залишки піхоти. Брехня від наших агітаторів лізе у всі щілини
показать весь комментарий
03.02.2026 17:10 Ответить
 
 