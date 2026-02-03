Танк Leopard уничтожает остатки вражеской пехоты на восточных окраинах Гришино

Leopard 155-й ОМБр уничтожил остатки вражеской пехоты на восточных окраинах Гришино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Как отмечается, в населенный пункт враг сумел пробраться после неудачного механизированного штурма, который состоялся на прошлой неделе, в направлении Гришино.

"Часть россиян пытались закрепиться на восточных окраинах села и в дальнейшем использовать застройку для выхода в тыл украинских подразделений. Остатки оккупантов вовремя обнаружили благодаря взаимодействию 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской с другими смежными подразделениями в зоне ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ", - говорится в сообщении.

Для уничтожения врага привлекли экипаж танка Leopard 2

Поэтому для уничтожения противника 155 ОМБр приняло решение задействовать экипаж танка Leopard 2.

Танк нанес удар по врагу, который скрывался в жилых домах и хозяйственных постройках.

Остатки вражеской пехоты, прорвавшиеся после штурма, ликвидированы.

На опубликованном видео от первого лица зафиксирована боевая работа танкового экипажа 155-й ОМБр на восточных окраинах Гришино.

