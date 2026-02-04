Сичеславские десантники 25-й бригады одним FPV-дроном уничтожили САУ противника в центре Мирнограда
Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса ШР ДШВ поразили вражескую САУ 2С1 в центре Мирнограда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка 38-й отдельной бригады морской пехоты обнаружила между городской застройкой вражескую технику, которая вела огонь по украинским позициям.
Корректировку и удар по цели осуществил батальон беспилотных систем Сичеславских десантников.
"Один дрон. Точное попадание. Детонация боекомплекта - и вражеская пушка сгорела дотла", - добавляют бойцы в комментариях под видео.
