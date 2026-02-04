Сичеславские десантники 25-й бригады одним FPV-дроном уничтожили САУ противника в центре Мирнограда

Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7-го корпуса ШР ДШВ поразили вражескую САУ 2С1 в центре Мирнограда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка 38-й отдельной бригады морской пехоты обнаружила между городской застройкой вражескую технику, которая вела огонь по украинским позициям.

Корректировку и удар по цели осуществил батальон беспилотных систем Сичеславских десантников.

"Один дрон. Точное попадание. Детонация боекомплекта - и вражеская пушка сгорела дотла", - добавляют бойцы в комментариях под видео.

уничтожение 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ДШВ Десантно-штурмовые войска дроны САУ 38 отдельная бригада морской пехоты Мирноград
Тобто мінімум половина Мирнограду захоплена кацапами. Якщо вже в середмісті САУ стоїть, то і три чверті.
04.02.2026 22:33 Ответить
не дуже популяна тема в ЗМІ та українському суспільстві , про втрачаємі території . люди більш охоче обговорюють міндічів , безуглу . фламінго ..
04.02.2026 22:45 Ответить
ну взагалі це вже досить відкрита інформація, але може для тебе окрім цензора мабуть не існує інших ресурсів...
05.02.2026 09:14 Ответить
Загорілися дерева, якими обкладено якусь машину (не факт, що 2С1), і де детонація БК? Прес-служба ліпить горбатого
05.02.2026 09:58 Ответить
 
 