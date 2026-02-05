Староукраинка остается под контролем ВСУ, - Силы обороны юга
Враг пытался проникнуть в Староукраинку в Запорожской области, но украинские войска отбили атаку и уничтожили диверсионную группу. Село остается под контролем ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформ заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
"Это откровенная дезинформация, потому что, во-первых, линия фронта туда даже не подошла еще. Противник сейчас находится на северных окраинах Гуляйполя, и там идут ожесточенные бои", - сказал Волошин.
По его словам, активные боевые действия фиксировались на других участках направления.
"За прошедшие сутки именно на этом направлении зафиксировано возле населенных пунктов Зеленое, Варваровка до полутора десятков боевых столкновений, однако эти боевые столкновения не в Староукраинке", - отметил спикер.
Он уточнил, что ранее вражеская диверсионная группа пыталась проникнуть в село.
"Там очень сложный рельеф, там возле реки Гайчур изрезанная оврагами местность. По одному из таких оврагов пыталась подойти к Староукраинке вражеская диверсионная группа. Действительно, был бой, эту группу уничтожили, село и сегодня находится под контролем Сил обороны Украины", - подчеркнул Волошин.
Спикер добавил, что враг регулярно использует тактику информационных вбросов.
"Это фейк, группу уничтожили. Да, попытки врага были, но село остается под нашим контролем", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль