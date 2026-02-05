Староукраїнка залишається під контролем ЗСУ, - Сили оборони півдня
Ворог намагався проникнути до Староукраїнки на Запоріжжі, але українські війська відбили атаку та знищили диверсійну групу. Село залишається під контролем ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформ заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Це відверта дезінформація, тому що, по-перше, лінія фронту туди навіть не підійшла ще. Противник зараз перебуває на північних околицях Гуляйполя, і там точаться запеклі бої", - сказав Волошин.
За його словами, активні бойові дії фіксувалися на інших ділянках напрямку.
"За минулу добу саме на цьому напрямку зафіксовано біля населених пунктів Зелене, Варварівка до півтора десятка бойових зіткнень, проте ці бойові зіткнення не в Староукраїнці", - зазначив речник.
Він уточнив, що раніше ворожа диверсійна група намагалася проникнути до села.
"Там дуже складний рельєф, там біля річки Гайчур порізана ярами місцевість. По одному з таких ярів намагалась до Староукраїнки підійти ворожа диверсійна група. Дійсно, був бій, цю групу знищили, село і сьогодні перебуває під контролем Сил оборони України", - наголосив Волошин.
Речник додав, що ворог регулярно використовує тактику інформаційних вкидів.
"Це фейк, групу знищили. Так, спроби ворожі були, але село залишається під нашим контролем", - підкреслив він.
