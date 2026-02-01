5 342 5
Дрони батальйону "Asgard" 412-ї бригади уразили колону техніки рашистів під Гуляйполем
Оператори дронів батальйону "Asgard" 412-ї бригади "Nemesis" завдали низки ударів по колоні техніки окупантів, що рухалася під Гуляйполем Запорізької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час уражень по техніці рашисти на ходу повискакували з вантажівок та намагалися тікати, проте марно.
На кадрах українськими БпЛА знищено чотири автівки з особовим складом окупантів та провізією.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Провізію шкода)
Деграданти кацапські не розуміють що простійше вибити з7йла та його шайку з кремля й будувати власну країну ніж руйнувати й подихати у іньших країнах.