Дрони батальйону "Asgard" 412-ї бригади уразили колону техніки рашистів під Гуляйполем

Оператори дронів батальйону "Asgard" 412-ї бригади "Nemesis" завдали низки ударів по колоні техніки окупантів, що рухалася під Гуляйполем Запорізької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час уражень по техніці рашисти на ходу повискакували з вантажівок та намагалися тікати, проте марно.

На кадрах українськими БпЛА знищено чотири автівки з особовим складом окупантів та провізією.

