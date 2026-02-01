Мінус троє рашистів у трубах під дорогою: дронарі 225-го полку ліквідували російську розвідку

Бійці 225-го окремого штурмового полку ліквідували ударними безпілотниками російську розвідку, яку загнали у пастку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти загнали рашистів у труби під дорогою, де операторам було видно територію як на долоні.

Окупанти не могли вийти з пастки, проте намагалися перебігати між трубами.

В результаті українські дрони ліквідували трьох ворожих розвідників.

