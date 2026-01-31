Дронарі 57-ї ОМПБр ліквідували 20 рашистів під час їхнього невдалого штурму на Вовчанському напрямку

Пілоти 2-го мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБр "Вовкодави" уразили 20 рашистів на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти малими групами від 2 до 5 осіб намагаються пробитись до позицій Сил оборони Вовчанська, але їх зустрічають та ліквідовують українські дрони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бійці також додають, що військові РФ йдуть буквально по тілах своїх попередніх мертвих поплічників.

Зафільмовані кадри уражень воїни бригади опублікували у телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць батальйону "Алькатрас" 93-ї ОМБр під час руху до позицій збив ворожий дрон стрілецьким вогнем. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти скиглять після удару ЗСУ по їхній автівці на Вовчанському напрямку: "Тут всё нах#й, все стёкла нах#й". ВIДЕО