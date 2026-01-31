Дронарі 57-ї ОМПБр ліквідували 20 рашистів під час їхнього невдалого штурму на Вовчанському напрямку
Пілоти 2-го мотопіхотного батальйону 57-ї ОМПБр "Вовкодави" уразили 20 рашистів на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти малими групами від 2 до 5 осіб намагаються пробитись до позицій Сил оборони Вовчанська, але їх зустрічають та ліквідовують українські дрони.
Бійці також додають, що військові РФ йдуть буквально по тілах своїх попередніх мертвих поплічників.
Зафільмовані кадри уражень воїни бригади опублікували у телеграм-каналі.
