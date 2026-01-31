Боєць батальйону "Алькатрас" 93-ї ОМБр під час руху до позицій збив ворожий дрон стрілецьким вогнем

Бійці батальйону "Алькатрас" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" під час руху до своїх позицій на Костянтинівському напрямку збили ворожий дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни рухалися однією з доріг та побачили ворожий БпЛА на підльоті до своєї техніки.

Один з українських військових одразу відкрив стрілецький вогонь по цілі та моментально уразив дрон, що вибухнув у повітрі.

Кадри майстерної бойової роботи бригади опубліковано у телеграм-каналі.

знищення (10069) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (329) дрони (8048) Костянтинівка (585)
+11
Убийца дронов!!!!!!!
Красавчик!!!!!
31.01.2026 15:40 Відповісти
+9
Молодець , Герой 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
31.01.2026 15:37 Відповісти
+6
це від радіокерованих.
31.01.2026 16:16 Відповісти
И на крыше куча бесполезных РЭБов...
31.01.2026 15:56 Відповісти
команди епічні )
31.01.2026 16:19 Відповісти
"Алькатрас" !?
31.01.2026 16:44 Відповісти
Саме так
26.02.2026 21:22 Відповісти
Я не хочу ставити під сумнів стрілецькі здібності бійця,але є припущення,що його заглушило ребом
31.01.2026 19:23 Відповісти
По-перше від РЕБ дрон не вибухає, по друге жду працює на оптиці і РЕБ тут не допоможе ніяк
31.01.2026 19:43 Відповісти
Журналісти можуть писати,що завгодно,але на відео вибух на землі.Наявність оптоволокна невідома
31.01.2026 19:51 Відповісти
Ждун сидить на землі. РЕБ тут ні до чого.
31.01.2026 20:40 Відповісти
Який нах ждун?Фантазії?
31.01.2026 20:46 Відповісти
ти певно не орієнтуєшся в багатьох питаннях, але то був саме ждун, якого збили. Чому так впевненно кажу?! Тому що знаю що саме там відбувалося.
26.02.2026 21:24 Відповісти
 
 