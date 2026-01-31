Боєць батальйону "Алькатрас" 93-ї ОМБр під час руху до позицій збив ворожий дрон стрілецьким вогнем

Бійці батальйону "Алькатрас" 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" під час руху до своїх позицій на Костянтинівському напрямку збили ворожий дрон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни рухалися однією з доріг та побачили ворожий БпЛА на підльоті до своєї техніки.

Один з українських військових одразу відкрив стрілецький вогонь по цілі та моментально уразив дрон, що вибухнув у повітрі.

Кадри майстерної бойової роботи бригади опубліковано у телеграм-каналі.

