6 520 13

Боец батальона "Алькатрас" 93-й ОМБр во время движения к позициям сбил вражеский дрон стрелковым огнем

Бойцы батальона "Алькатрас" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" во время движения к своим позициям на Константиновском направлении сбили вражеский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины двигались по одной из дорог и увидели вражеский БПЛА на подлете к своей технике.

Один из украинских военных сразу открыл стрелковый огонь по цели и моментально поразил дрон, который взорвался в воздухе.

Кадры мастерской боевой работы бригады опубликованы в телеграм-канале.

Автор: 

уничтожение (9758) 93 отдельная механизированная бригада (328) дроны (7018) Константиновка (1987)
Топ комментарии
+11
Убийца дронов!!!!!!!
Красавчик!!!!!
показать весь комментарий
31.01.2026 15:40 Ответить
+9
Молодець , Герой 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
31.01.2026 15:37 Ответить
+6
це від радіокерованих.
показать весь комментарий
31.01.2026 16:16 Ответить
И на крыше куча бесполезных РЭБов...
показать весь комментарий
31.01.2026 15:56 Ответить
це від радіокерованих.
показать весь комментарий
31.01.2026 16:16 Ответить
команди епічні )
показать весь комментарий
31.01.2026 16:19 Ответить
"Алькатрас" !?
показать весь комментарий
31.01.2026 16:44 Ответить
Саме так
показать весь комментарий
26.02.2026 21:22 Ответить
Я не хочу ставити під сумнів стрілецькі здібності бійця,але є припущення,що його заглушило ребом
показать весь комментарий
31.01.2026 19:23 Ответить
По-перше від РЕБ дрон не вибухає, по друге жду працює на оптиці і РЕБ тут не допоможе ніяк
показать весь комментарий
31.01.2026 19:43 Ответить
Журналісти можуть писати,що завгодно,але на відео вибух на землі.Наявність оптоволокна невідома
показать весь комментарий
31.01.2026 19:51 Ответить
Ждун сидить на землі. РЕБ тут ні до чого.
показать весь комментарий
31.01.2026 20:40 Ответить
к повідомляє Цензор.НЕТ, воїни рухалися однією з доріг та побачили ворожий БпЛА на підльоті до своєї техніки Джерело: https://censor.net/ua/v3598235

Який нах ждун?Фантазії?
показать весь комментарий
31.01.2026 20:46 Ответить
ти певно не орієнтуєшся в багатьох питаннях, але то був саме ждун, якого збили. Чому так впевненно кажу?! Тому що знаю що саме там відбувалося.
показать весь комментарий
26.02.2026 21:24 Ответить
 
 