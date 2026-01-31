Боец батальона "Алькатрас" 93-й ОМБр во время движения к позициям сбил вражеский дрон стрелковым огнем

Бойцы батальона "Алькатрас" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" во время движения к своим позициям на Константиновском направлении сбили вражеский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины двигались по одной из дорог и увидели вражеский БПЛА на подлете к своей технике.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Один из украинских военных сразу открыл стрелковый огонь по цели и моментально поразил дрон, который взорвался в воздухе.

Кадры мастерской боевой работы бригады опубликованы в телеграм-канале.

Смотрите также: Дроны-камикадзе "PEGAS" 28-й ОМБр уничтожили 4 наземных робота, 3 автомобиля и пушку оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Даже на войне есть место любви: морпех нашел в Константиновке гитару и сыграл для жены. ВИДЕО