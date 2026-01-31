Боец батальона "Алькатрас" 93-й ОМБр во время движения к позициям сбил вражеский дрон стрелковым огнем
Бойцы батальона "Алькатрас" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" во время движения к своим позициям на Константиновском направлении сбили вражеский дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины двигались по одной из дорог и увидели вражеский БПЛА на подлете к своей технике.
Один из украинских военных сразу открыл стрелковый огонь по цели и моментально поразил дрон, который взорвался в воздухе.
Кадры мастерской боевой работы бригады опубликованы в телеграм-канале.
