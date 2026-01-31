Константиновское направление
Даже на войне есть место любви: морпех нашел в Константиновке гитару и сыграл для жены

Морской пехотинец, защищающий Константиновку, нашел в разрушенном здании брошенную гитару и сыграл легендарную песню культовой украинской рок-группы "Плач Єремії".

Споел для любимой жены, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Даже среди войны есть место для любви, надежды и добра

Боец рассказал, что нашел инструмент случайно среди мусора в доме. Он услышал звук, начал разгребать завалы и достал гитару.

На позиции военный настроил инструмент и начал играть. "Звучание оказалось на уровне элитных гитар", – рассказал морпех.

Видео исполнения мелодии записали побратимы прямо на позиции. Саму же песню "Ты в третий раз этим летом зацветешь" боец называет жемчужиной украинского рока. Именно она первая пришла на ум, когда он вспомнил о жене и семье.

История морпеха и сила музыки

Военный служит в 36-й бригаде морской пехоты под позывным "Скай". Он родом c Полтавщины и до войны занимался предпринимательством.

Сейчас "Скай" работает оператором беспилотников. Он признается, что больно смотреть на разрушенную Константиновку.

"Город стал руиной, но мы пытаемся этому противостоять", – говорит боец.

Музыка сопровождает его всю жизнь и помогает даже на фронте. Гитару он вывез и восстановил, чтобы спасти инструмент.

Боец готов вернуть гитару владельцу, если тот ее узнает.

36 отдельная бригада морской пехоты (225) Константиновка (76)
Дякую, синку, за захист. Повертайся живим та неушкодженим. Бажаю довгих років життя в любові!
31.01.2026 02:32 Ответить
Бережі Господи творчу Людину Козака ❤️ 💙💛 !!! ...
31.01.2026 03:05 Ответить
ЛЕТЕТБI BОЙНУ!))))
31.01.2026 03:06 Ответить
 
 