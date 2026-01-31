Даже на войне есть место любви: морпех нашел в Константиновке гитару и сыграл для жены
Морской пехотинец, защищающий Константиновку, нашел в разрушенном здании брошенную гитару и сыграл легендарную песню культовой украинской рок-группы "Плач Єремії".
Споел для любимой жены, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
Даже среди войны есть место для любви, надежды и добра
Боец рассказал, что нашел инструмент случайно среди мусора в доме. Он услышал звук, начал разгребать завалы и достал гитару.
На позиции военный настроил инструмент и начал играть. "Звучание оказалось на уровне элитных гитар", – рассказал морпех.
Видео исполнения мелодии записали побратимы прямо на позиции. Саму же песню "Ты в третий раз этим летом зацветешь" боец называет жемчужиной украинского рока. Именно она первая пришла на ум, когда он вспомнил о жене и семье.
История морпеха и сила музыки
Военный служит в 36-й бригаде морской пехоты под позывным "Скай". Он родом c Полтавщины и до войны занимался предпринимательством.
Сейчас "Скай" работает оператором беспилотников. Он признается, что больно смотреть на разрушенную Константиновку.
"Город стал руиной, но мы пытаемся этому противостоять", – говорит боец.
Музыка сопровождает его всю жизнь и помогает даже на фронте. Гитару он вывез и восстановил, чтобы спасти инструмент.
Боец готов вернуть гитару владельцу, если тот ее узнает.
