Даже на войне есть место любви: морпех нашел в Константиновке гитару и сыграл для жены

Морской пехотинец, защищающий Константиновку, нашел в разрушенном здании брошенную гитару и сыграл легендарную песню культовой украинской рок-группы "Плач Єремії".

Споел для любимой жены, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Даже среди войны есть место для любви, надежды и добра

Боец рассказал, что нашел инструмент случайно среди мусора в доме. Он услышал звук, начал разгребать завалы и достал гитару.

На позиции военный настроил инструмент и начал играть. "Звучание оказалось на уровне элитных гитар", – рассказал морпех.

Видео исполнения мелодии записали побратимы прямо на позиции. Саму же песню "Ты в третий раз этим летом зацветешь" боец называет жемчужиной украинского рока. Именно она первая пришла на ум, когда он вспомнил о жене и семье.

История морпеха и сила музыки

Военный служит в 36-й бригаде морской пехоты под позывным "Скай". Он родом c Полтавщины и до войны занимался предпринимательством.

Сейчас "Скай" работает оператором беспилотников. Он признается, что больно смотреть на разрушенную Константиновку.

"Город стал руиной, но мы пытаемся этому противостоять", – говорит боец.

Музыка сопровождает его всю жизнь и помогает даже на фронте. Гитару он вывез и восстановил, чтобы спасти инструмент.

Боец готов вернуть гитару владельцу, если тот ее узнает.

