Навіть на війні є місце коханню: морпіх знайшов у Костянтинівці гітару й зіграв для дружини

Морський піхотинець, який обороняє Костянтинівку, знайшов у зруйнованій будівлі покинуту гітару та зіграв легендарну пісню культової української рок-групи "Плач Єремії".

Заспівав для коханої дружини, пише Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Навіть серед війни є місце для кохання, надії та добра

Боєць розповів, що знайшов інструмент випадково серед сміття у будинку. Він почув звук, почав розгрібати завали й дістав гітару.

На позиції військовий налаштував інструмент і почав грати. "Звучання виявилося на рівні елітних гітар", – розповів морпіх.

Відео виконання мелодії записали побратими просто на позиції. Саму ж пісню "Ти втретє цього літа зацвітеш" боєць називає перлиною українського року. Саме вона першою спала на думку, коли він згадав про дружину і родину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони-камікадзе "PEGAS" 28-ї ОМБр знищили 4 наземні роботи, 3 автівки та гармату окупантів. ВIДЕО

Історія морпіха і сила музики

Військовий служить у 36-й бригаді морської піхоти під позивним "Скай". Він родом із Полтавщини та до війни займався підприємництвом.

Зараз "Скай" працює оператором безпілотників. Він зізнається, що боляче дивитися на зруйновану Костянтинівку.

"Місто стало руїною, але ми намагаємося цьому протистояти", – говорить боєць.

Музика супроводжує його все життя і допомагає навіть на фронті. Гітару він вивіз і відновив, щоб урятувати інструмент.

Боєць готовий повернути гітару власнику, якщо той її впізнає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили ворожий "Град" на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО