2 667 7
Дронари 57-й ОМПБр ликвидировали 20 рашистов во время их неудачного штурма на Волчанском направлении
Пилоты 2-го мотопехотного батальона 57-й ОМПБр "Вовкодавы" поразили 20 рашистов на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты небольшими группами от 2 до 5 человек пытаются пробиться к позициям Сил обороны Волчанска, но их встречают и ликвидируют украинские дроны.
Бойцы также добавляют, что военные РФ идут буквально по телам своих предыдущих мертвых соратников.
Заснятые кадры поражений воины бригады опубликовали в телеграм-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ksenia VB
показать весь комментарий31.01.2026 16:14 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
Amber
показать весь комментарий31.01.2026 18:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вадим Вадим #97431
показать весь комментарий31.01.2026 18:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий31.01.2026 18:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрій Собченко #592866
показать весь комментарий31.01.2026 19:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Petro Yakovec
показать весь комментарий31.01.2026 19:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитро Михайловський
показать весь комментарий31.01.2026 20:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль