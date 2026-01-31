Дронари 57-й ОМПБр ликвидировали 20 рашистов во время их неудачного штурма на Волчанском направлении

Пилоты 2-го мотопехотного батальона 57-й ОМПБр "Вовкодавы" поразили 20 рашистов на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты небольшими группами от 2 до 5 человек пытаются пробиться к позициям Сил обороны Волчанска, но их встречают и ликвидируют украинские дроны.

Бойцы также добавляют, что военные РФ идут буквально по телам своих предыдущих мертвых соратников.

Заснятые кадры поражений воины бригады опубликовали в телеграм-канале.

