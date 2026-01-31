Дронари 57-й ОМПБр ликвидировали 20 рашистов во время их неудачного штурма на Волчанском направлении

Пилоты 2-го мотопехотного батальона 57-й ОМПБр "Вовкодавы" поразили 20 рашистов на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты небольшими группами от 2 до 5 человек пытаются пробиться к позициям Сил обороны Волчанска, но их встречают и ликвидируют украинские дроны.

Бойцы также добавляют, что военные РФ идут буквально по телам своих предыдущих мертвых соратников.

Заснятые кадры поражений воины бригады опубликовали в телеграм-канале.

армия РФ (22724) уничтожение (9758) 57 отдельная мотопехотная бригада (124) дроны (7018) Волчанск (522)
Один знайомий розпочинає свій день зі слів дай Боже вдалого дня і дохлого москаля
31.01.2026 16:14 Ответить
Героям України слава👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
31.01.2026 18:38 Ответить
Шось новеньке!Криши склада Тіки Так!
31.01.2026 18:38 Ответить
Хлопцям респект.
31.01.2026 18:42 Ответить
Гарна робота.Служив у 57 омпбр у 2015-16 в АТО.Тоді це була новостворена бригада.Зараз вважається старою,міцною,надійною.
31.01.2026 19:11 Ответить
Після Красильникова комбриги тільки гірше і гірше. Із старого складу немає майже нікого. Надійний лише індивідуальний героїзм солдата і ніяк не офіцера, в тим більше вищого командування. Ха ха ха.
31.01.2026 19:42 Ответить
Усіх треба на концерт до кобзона відправити!
31.01.2026 20:55 Ответить
 
 