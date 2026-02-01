Минус 3 рашиста в трубах под дорогой: дронари 225-го полка ликвидировали российскую разведку

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка ликвидировали ударными беспилотниками российскую разведку, которую загнали в ловушку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты загнали рашистов в трубы под дорогой, где операторам была видна территория как на ладони.

Оккупанты не могли выйти из ловушки, однако пытались перебегать между трубами.

В результате украинские дроны ликвидировали 3 вражеских разведчиков.

