Дроны батальона Asgard 412-й бригады поразили колонну техники рашистов под Гуляйполем
Операторы дронов батальона Asgard 412-й бригады Nemesis нанесли ряд ударов по колонне техники оккупантов, двигавшейся под Гуляйполем Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время ударов по технике рашисты на ходу выскакивали из грузовиков и пытались бежать, однако тщетно.
На кадрах украинскими БПЛА уничтожены четыре автомобиля с личным составом оккупантов и провизией.
Провізію шкода)
Деграданти кацапські не розуміють що простійше вибити з7йла та його шайку з кремля й будувати власну країну ніж руйнувати й подихати у іньших країнах.