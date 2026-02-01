Спецназовцы "Альфы" СБУ ликвидировали 60 оккупантов на Покровском направлении

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины во время боевых вылетов ударными беспилотниками поразили личный состав оккупантов на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удары по местам дислокации российских пехотинцев и не дали врагу скопиться на этом участке фронта.

В результате на обнародованных кадрах воины ликвидировали 60 рашистов.

