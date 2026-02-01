Спецназовцы "Альфы" СБУ ликвидировали 60 оккупантов на Покровском направлении

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины во время боевых вылетов ударными беспилотниками поразили личный состав оккупантов на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удары по местам дислокации российских пехотинцев и не дали врагу скопиться на этом участке фронта.

В результате на обнародованных кадрах воины ликвидировали 60 рашистов.

Щира дяка!
Вдалого полювання!
01.02.2026 11:59 Ответить
пісня. Аплодую
01.02.2026 12:01 Ответить
за наказом підара якименка Альфачів залучали до заходів з протидії Майданівцям, проте жодного доведеного факту вбивства чи каліцтва Майданівців Альфачами слідством до цього часу не здобуто. Альфачі тупо ігнорили накази підарів-керівників щодо розстрілів мирних та першими знялися з Майдану після пожежі у Будинку профспілок (на штурм пішли з травматами).
беркутня (чорна рота) так, розстрілювала мирних протестувальників, Альфа - ні.
До того ж Альфа першою у квітні 14-го вступила у бої із сєпарами та кацапськими регулярними військами, понесла великі втрати
01.02.2026 12:06 Ответить
Альфа розстрілювала Майдан, хіба ні? Досі не перейменовано.
01.02.2026 11:58 Ответить
Брехня кацапська
01.02.2026 12:00 Ответить
20 лютого 2015 року глава СБУ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Валентин Наливайченко заявив про причетність помічника президента РФ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владислава Суркова до керівництва групами снайперів під час масових акцій протесту у лютому 2014 року. За його словами, колишні співробітники спецпідрозділу СБУ «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%91%D0%A3) Альфа» на допитах надали інформацію про місцерозташування снайперів, які цілилися в мітингувальників і правоохоронців
01.02.2026 12:02 Ответить
І все одно їх треба перейменувати. Я думаю ти розумієш чому.
01.02.2026 12:08 Ответить
дійсно, назва походить ще давніх радянських часів, проте наразі, хз чи треба, бо Українська Альфа Служби Божої здобула реальний авторитет та повагу у цілому цивілізованому світі воїнів та силовиків
01.02.2026 12:10 Ответить
До речі, сам наливай, будучи головою Служби, висунув ідею перейменування, натомість старші західні колеги порадили цього не робити, а їх тоді у Службі було доволі багацько
01.02.2026 12:15 Ответить
Н - незалежність. Без ядерки завжди так буде.
01.02.2026 12:17 Ответить
Факт. Плюс
01.02.2026 12:18 Ответить
Наша Кияночка Голда Мейер добре це довела
01.02.2026 12:19 Ответить
підар садовник, щоби зняти з себе підозри у вбивствах мирних протестувальників, почав розганяти версію, що то наче Альфа вбивала людей, а не він та його чорна рота
01.02.2026 12:08 Ответить
Хіба в беркуті були снайпери? Ніби профіль не той
01.02.2026 12:22 Ответить
специ, усі штурмові профілі, рота спецназу, садовник як командир мав спец підготовку
до речі, беркут снайперів мав ще у штаті з середини 90-х, а от вшир сокіл убору не мав, залучали або беркут або альфу
01.02.2026 12:24 Ответить
а ті снайпери точно з Альфи були? свідчення давали колишні специ з Альфи. то так. а от хто були самі снайпери, то питання. точніше, не питання, бо тут і до гадалки не потрібно ходити, щоб зробити висновок, що раз там був сурков, то снайпери там були точно із ГРУ. та й серед беркутні було багато кацапів передітих у беркутню.
01.02.2026 12:21 Ответить
Не знаю
Особисто для мене альфи не має існувати, як уже не існує беркута
01.02.2026 12:23 Ответить
Слідство відпрацьовувало кацапський слід на Майдані, проте фактично експертизами зброї та відтвореннями усіх обставин доведено, що Майданівців вбивала саме ****** беркутня
01.02.2026 12:35 Ответить
Що могло бути доведено коли дерева з кульовими отворами було спиляно моментально? Була там русня, яка потім через крим втікала
01.02.2026 12:45 Ответить
кулі з тіл вбитих на сме, фото та відео з місця розташування стрілків, їхній рух на точку обстрілу та з точки, ідентифікація з камер за зовнішніми ознаками, того ж самого садовника ідентифікували за ампутованими пальцями руки, хоча був однострої без відзнак із балаклавою. Згадай но того сбу-шинка, який будучи тоді ще шнурком (а зараз великий начальник, якого впіймали активісти) знімкував на камеру з боку беркутні претестуапльників.
не бери шаблонами, вникай у суть більш глобально, бо за ті дерева слідчих тре було взяти за тестикули - чого шмарклі жували та кілька місяців їх не оглядали? Тіко ходили по етерах та нили як їм складно, балаболи
01.02.2026 12:58 Ответить
Стріляли і кацапи і 'наша' спецура.
01.02.2026 13:06 Ответить
в пана чудова українська, аж мурахи по шкірі, відчувається вишкіл
01.02.2026 17:17 Ответить
тому й написав вище, що багато кацапів було у формі беркутні та ще й з їхньою зброєю. і трапляється навіть інфа в неті де якийсь кацап хвалився, що "працював" на Майдані за що і був нагороджений. певна річ, що серед беркутні були і наші упороті донбасята та кримчани. тут навіть і мови нема.
01.02.2026 14:57 Ответить
Махніцкий, ярема, луценко з купою «портновських» прокурорських та судівських з адвокатськими, замулили як могли, усе розслідування, щоб вийшло, як і з убивством Чорновола та Гонгадзе!!
А зеленський з генпрокурорами, усих убивць Майданівців врятував і відпустив, як і вагнерівців ******!!
Українці не злопамятні, але хату спалять!!
01.02.2026 23:21 Ответить
І палила Альфа СБУ у Будинку Профспілок, саме де були Майданівці!!
Не Антимайдан ригоАНАЛЬНОГО зброду, завезеного мусорськими за гроші в автобусах з усіх ОДА розганяла, а палила Майданівців!!
Українців не злі, але Памятаймо хєроічні злочини осіб на посадах в Історії України!! Вони добре знають цей ЗЛОЧИН, як і їх знають Українці, що поряд з ними мешкають!!
01.02.2026 23:15 Ответить
яка різниця як вони називаються...головне вони мочать орків та дуже вдало!
01.02.2026 13:01 Ответить
Люди чують 'альфа' і згадують розстріл Майдану.
01.02.2026 13:07 Ответить
Розстріли на Майдані у лютому 2014 року здійснювали бійці спеціальної роти київського «https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%83&client=opera&hs=OBb&sca_esv=35e5eccfaf2e56f5&sxsrf=ANbL-n6TQM-bJec-sf-***************%3A1769947622167&ei=5kF_aYP1CeLd7_UP856DsQ8&ved=2ahUKEwiFnZbwoLiSAxX2hv0HHarRFGwQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%D0%A5%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%B2+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%2C+%D1%87%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0+%3F&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiTNCl0YLQviDRgNC-0LfRgdGC0YDRltC70Y7QstCw0LIg0JzQsNC50LTQsNC9INCR0LXRgNC60YPRgiwg0YfQuCDQkNC70YzRhNCwID8yBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAFI9KUBUKAMWO-gAXACeACQAQCYAdICoAGNOKoBCDAuMzkuMy4xuAEDyAEA-*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-ACAA&sclient=gws-wiz-serp Беркуту» (так звана «чорна рота») під командуванням Дмитра Садовника, а також окремі співробітники СБУ «https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0&client=opera&hs=OBb&sca_esv=35e5eccfaf2e56f5&sxsrf=ANbL-n6TQM-bJec-sf-***************%3A1769947622167&ei=5kF_aYP1CeLd7_UP856DsQ8&ved=2ahUKEwiFnZbwoLiSAxX2hv0HHarRFGwQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=%D0%A5%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%B2+%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%2C+%D1%87%D0%B8+%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0+%3F&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiTNCl0YLQviDRgNC-0LfRgdGC0YDRltC70Y7QstCw0LIg0JzQsNC50LTQsNC9INCR0LXRgNC60YPRgiwg0YfQuCDQkNC70YzRhNCwID8yBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAFI9KUBUKAMWO-gAXACeACQAQCYAdICoAGNOKoBCDAuMzkuMy4xuAEDyAEA-*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-ACAA&sclient=gws-wiz-serp Альфа», зокрема згадувався Сергій Асавелюк. За даними слідства, правоохоронці використовували вогнепальну зброю проти протестувальників на вулиці Інститутській.
01.02.2026 14:08 Ответить
Якщо це були дрони з вибухівкою - 100 % враження.
01.02.2026 19:36 Ответить
 
 