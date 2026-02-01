Спецназовцы "Альфы" СБУ ликвидировали 60 оккупантов на Покровском направлении
Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины во время боевых вылетов ударными беспилотниками поразили личный состав оккупантов на Покровском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы нанесли удары по местам дислокации российских пехотинцев и не дали врагу скопиться на этом участке фронта.
В результате на обнародованных кадрах воины ликвидировали 60 рашистов.
беркутня (чорна рота) так, розстрілювала мирних протестувальників, Альфа - ні.
До того ж Альфа першою у квітні 14-го вступила у бої із сєпарами та кацапськими регулярними військами, понесла великі втрати
до речі, беркут снайперів мав ще у штаті з середини 90-х, а от вшир сокіл убору не мав, залучали або беркут або альфу
Особисто для мене альфи не має існувати, як уже не існує беркута
не бери шаблонами, вникай у суть більш глобально, бо за ті дерева слідчих тре було взяти за тестикули - чого шмарклі жували та кілька місяців їх не оглядали? Тіко ходили по етерах та нили як їм складно, балаболи
А зеленський з генпрокурорами, усих убивць Майданівців врятував і відпустив, як і вагнерівців ******!!
Українці не злопамятні, але хату спалять!!
Не Антимайдан ригоАНАЛЬНОГО зброду, завезеного мусорськими за гроші в автобусах з усіх ОДА розганяла, а палила Майданівців!!
Українців не злі, але Памятаймо хєроічні злочини осіб на посадах в Історії України!! Вони добре знають цей ЗЛОЧИН, як і їх знають Українці, що поряд з ними мешкають!!
Вдалого полювання!