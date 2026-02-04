Важкий дрон "Вампір" врятував 2 українських штурмовиків від полону поблизу Гуляйполя

Пілоти Сил оборони важким БпЛА "Вампір" врятували з полону двох українських штурмовиків 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової операції поблизу Гуляйполя ситуація різко ускладнилася та ворожа піхота зуміла впритул наблизитися та захопити двох наших бійців.

Однак у момент, коли рашисти намагалися вивести полонених із собою, їх відстежили з командного пункту та було прийнято рішення застосувати скиди з важкого бомбера.

У результаті спецоперації з порятунку воїнів 2 окупантів були ліквідовані, а українські захисники залишилися цілими та неушкодженими.

На оприлюднених кадрах - перебіг операції, оцінку ризиків та коментарі командирів.

армія рф (20983) Гуляйполе (236) порятунок (138) ЗСУ (8653) дрони (8098)
Молодці!Слава Україні!
04.02.2026 18:46 Відповісти
Це все добре, але після таких відео підари одразу розстрілюють полонених
04.02.2026 18:51 Відповісти
Бред
04.02.2026 19:16 Відповісти
А без такix не розстрiлiвають?
04.02.2026 20:00 Відповісти
Крута операція!Молодці зберегли життя і звільнили хлопців від тортурів у кацапському полоні.
04.02.2026 19:03 Відповісти
Супер! ДЯКУЄМО! Хай вас Бог береже!
04.02.2026 21:12 Відповісти
Отличный мотивационный ролик для ********** расстредивать наших пленных на месте! Продолжайте!
05.02.2026 11:44 Відповісти
 
 