Важкий дрон "Вампір" врятував 2 українських штурмовиків від полону поблизу Гуляйполя
Пілоти Сил оборони важким БпЛА "Вампір" врятували з полону двох українських штурмовиків 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової операції поблизу Гуляйполя ситуація різко ускладнилася та ворожа піхота зуміла впритул наблизитися та захопити двох наших бійців.
Однак у момент, коли рашисти намагалися вивести полонених із собою, їх відстежили з командного пункту та було прийнято рішення застосувати скиди з важкого бомбера.
У результаті спецоперації з порятунку воїнів 2 окупантів були ліквідовані, а українські захисники залишилися цілими та неушкодженими.
На оприлюднених кадрах - перебіг операції, оцінку ризиків та коментарі командирів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
tolik ber
показати весь коментар04.02.2026 18:46 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Сергій #594355
показати весь коментар04.02.2026 18:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Юрій #592310
показати весь коментар04.02.2026 19:16 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Oleg K #525841
показати весь коментар04.02.2026 20:00 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Ihor Djoboldin
показати весь коментар04.02.2026 19:03 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар04.02.2026 21:12 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар05.02.2026 11:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль