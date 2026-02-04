Важкий дрон "Вампір" врятував 2 українських штурмовиків від полону поблизу Гуляйполя

Пілоти Сил оборони важким БпЛА "Вампір" врятували з полону двох українських штурмовиків 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової операції поблизу Гуляйполя ситуація різко ускладнилася та ворожа піхота зуміла впритул наблизитися та захопити двох наших бійців.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Однак у момент, коли рашисти намагалися вивести полонених із собою, їх відстежили з командного пункту та було прийнято рішення застосувати скиди з важкого бомбера.

У результаті спецоперації з порятунку воїнів 2 окупантів були ліквідовані, а українські захисники залишилися цілими та неушкодженими.

На оприлюднених кадрах - перебіг операції, оцінку ризиків та коментарі командирів.

Дивіться також: Спецпризначенці "Спартан" спільно з суміжними підрозділами відбили штурм ворога на Покровському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Четыре прилёта, еб#ть": рашист плачеться та фільмує мертвих поплічників після ударів Сил оборони. ВIДЕО