"Четыре прилёта, еб#ть": рашист плачеться та фільмує мертвих поплічників після ударів Сил оборони

У мережі опублікували кадри, на яких російський військовий показує розбиту групу окупантів у результаті ударів Сил оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно розкидану провізію та тіла мертвих рашистів, які рухалися дорогою на відкритій місцевості.

"Раз, два, три, четыре прилёта еб#ть", - плачеться загарбник, фіксуючи наслідки ударів українських захисників.

Увага! Ненормативна лексика!

